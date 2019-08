Pedro Antonio Vega, un guerrero sin límites

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Juega con el corazón, pero principalmente demuestra que los límites no existen. Inspira a cualquiera.

Su lucha es incansable, en busca del reconocimiento, de romper con estereotipos. Su nombre: Pedro Antonio Vega Cano, una auténtica figura del deporte.

“Me defino como un luchador, dando lo mejor con actitud, al cien por ciento. Hasta ahora el obstáculo más difícil de vencer, es aprender a seguir adelante, aun con la falta de oportunidades por mi condición (Síndrome de Down)”, reconoce el talentoso deportista.

Desde pequeño, Pedro Antonio ha destacado en disciplinas como el tae kwon do y fútbol, más familiarizado con el primero, desde hace 13 años, aproximadamente.

“Mis padres (Cecilia Isabel Cano Moreno y Pedro Antonio Vega Salomón) me llevaron a un entrenamiento de tae kwon do. El profesor, Raúl Peniche, me invitó a tomar la clase y de ahí, me gustó. Seguí hasta el día de hoy, ya llevo trece años practicándolo. En el fútbol, apenas tengo dos con el equipo Relámpagos de Cancún Down, pero siempre he entrenado fut en mis escuelas.

“La alegría de mis papás me motivó para desarrollarme en estas disciplinas, lo bien que me siento en el tatami y en la cancha de fut. Me siento realizado. Además, practicar algún deporte te mantiene sano y en forma. Me esfuerzo por realizarlas bien”, confiesa.

No obstante su pasión por ambos, es ferviente admirador del básquetbol y béisbol, de este último de equipos, como Tigres de Quintana Roo y Dodgers de Los Ángeles, la novena con la que triunfó en Grandes Ligas Fernando ‘Toro’ Valenzuela.

Pero, ¿ha sufrido en carne propia la discriminación? “No, al contrario, en el tae kwon do, el profesor Raúl Peniche me abrió las puertas de Pil Sung y me integró con mis compañeros, al igual que la profesora, Angélica Jiménez Carrillo.

“Mi máximo sueño en el deporte es representar a México en alguna competencia. Mi experiencia más grande es cuando gano mis medallas, eso me hace sentir muy feliz. En cambio, lo que me pone triste es cuando no puedo asistir a alguna".