¿Por qué estudiantes con buenos promedios de bachillerato o preparatoria no quedan en algunas carreras y otros con promedios inferiores sí? Éstas y otras son preguntas comunes que ocurren durante los primeros meses del año cuando se efectúan los procesos de ingreso de las universidades e Instituciones de Educación Superior. La respuesta, como siempre, no es sencilla, depende de diversos factores. Por ello, hay algunos puntos importantes a revisar para potenciar las opciones de ingreso en cualquier Institución de Educación Superior (IES).

Lo primero es revisar la demanda y espacios para un programa educativo en específico, a mayor cantidad de aspirantes, suele ser mayor el nivel, y si los espacios son limitados, es mayor la probabilidad no ser aceptado(a) a pesar de tener un promedio aceptable.

Lo segundo a revisar el proceso y los criterios de selección; cada IES tiene definidos los suyos, algunas sí consideran el promedio, otras no. Asimismo hay criterios documentales muy específicos. Ante cualquier duda, lo mejor es preguntar para tener bien claro el proceso y sus detalles, así como los criterios de selección. Es muy importante cuidarse de no reprobar asignaturas en el año final del bachillerato, para que no se caiga en la invasión de ciclos. Esto es, que no pase que has comenzado en agosto o septiembre de 2020 tú programa educativo en una IES y por deber una materia en la preparatoria o bachillerato, la pasas en extraordinario y tu certificado se expide con fecha posterior a la de tu ingreso. Como no puedes estar estudiando dos niveles al mismo tiempo, lo que hayas cursado de tu programa en una IES no te va a ser válido. Habrás perdido tiempo y esfuerzo y habrás ocupado innecesariamente el lugar que otra persona pudo haber aprovechado.

La mayoría de la IES de la región aplica algún tipo de examen de ingreso, es necesario que se revise con detalle el tipo de examen que aplican. La mayoría aplica el EXANI II del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval). Es muy importante verificar que módulo de diagnóstico aplican, entre más adecuada sea la alineación del bachillerato estudiado y los contenidos del módulo específico, mayor es la posibilidad de sacar mejores resultados. De cualquier manera sea el tipo de examen que sea es importante saber las áreas temáticas que abarca para poder prepararse mejor y potenciar los resultados.

Respecto a los exámenes psicométricos, si bien no es necesario estudiar, es importante contestarlos de la mejor manera, no cualquier respuesta es válida, las respuestas y ejercicios deben de guardar congruencia entre sí y reflejan habilidades cognitivas, por lo que es importante responderlos en tiempo y aportar los resultados solicitados.

La preparación y hábitos de estudio de largo plazo y el descanso adecuado los días previos son fundamentales, para un mejor resultado. Sobrecargarse los últimos días y llegar con el máximo estrés, poco ayuda a presentar la mejor versión de las capacidades intelectuales. Controlar las emociones y que permitan al cerebro trabajar activamente es primordial.

También hay que cuidar las cosas sencillas, ya que incidentes de último momento pueden entorpecer la presentación de un examen. Visitar y conocer el espacio donde se hará el examen ayuda a no tener contratiempos y calcular tiempos de traslado. Salir bien alimentado y con bastante tiempo para asegurar llegar a tiempo es fundamental. Revisar los documentos e identificaciones a presentar es otro punto crucial. Así como asegurarse de llevar el material de apoyo permitido, y no otro, evita no quedarse sin los soportes permitidos en el examen.

Por último, es recomendable, cuando es posible, tener más de una opción. Y si no se tiene éxito a la primera volver a intentarlo, muchas veces en un segundo intento es posible acceder a muchas IES.

Bien, mucho éxito a las y los aspirantes a ingresar en cualquier universidad e IES en donde quiera que estén presentándose.

*Secretario Académico de la Universidad del Caribe.