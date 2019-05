Me comprometo a gestionar más recursos para el campo: Pedro Pérez

Redacción/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El candidato a diputado local por el distrito XII de la coalición PAN-PRD-PESQROO, Pedro Pérez, ha recalcado su compromiso con la zona rural de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, por ello reitero que desde la XVI legislatura analizará a detalle los presupuestos que vayan destinados al campo, pues se requiere de una ampliación presupuestal para poder dar atención a demandas de antaño.

De acuerdo con un comunicado enviado por la casa de campaña, Pedro Pérez, candidato de la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo", expresó que conoce las carencias y demandas de las y los productores de la zona maya, por lo que es necesario brindarle las herramientas presupuestales tanto a las dependencias estatales como municipales para que puedan ser atendidos, por lo que no sólo pugnará para un incremento presupuestal, sino que también gestionará los recursos pertinentes para hacer realidad esto.

"El trabajo en equipo es fundamental, y todas y todos lo hemos constatado, por ello, vengo a unirme a todos los esfuerzos que se realizan para lograr mejorar la calidad de vida de la zona maya, se requiere de mayores presupuestos, pero no solo trata de exigir este, sino que se tienen que tocar todas y cada una de las puertas pertinentes en búsqueda de recursos, por ello me he comprometido a ser un gestor de tiempo completo, porque estoy convencido que juntos lo vamos a lograr", añadió Pedro Pérez.

Recalcó que las prioridades son claras, los objetivos son reales, por lo que se demostrará con hechos la voluntad política de mejorar las condiciones de vida de la zona maya, añadiendo que lo más importante es la participación de todas y todos el próximo 2 de junio, comprobando que "del sur nace nuestra fuerza".