Peligra viaje de alumnos a Brasil y Londres por falta de recursos

Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto requieren más de 400 mil pesos para realizar una presentación de innovación en Brasil y Londres, de lo contrario, no podrán asistir.

Se trata de los alumnos María José Ibarra Prado y Jesús Haziel Pat Pech, asesorados por el profesor Eduardo Castillo Moo, quienes elaboraron el proyecto Adventure Ka’an, que trata de una aplicación móvil en la que se destaca la belleza de la zona maya y con ello se busca generar un impacto económico.

El segundo equipo está conformado por Ángel Mendoza Jiménez, Javier Pat Pech y Ulises Mejía Pat, asesorados por Mirna de Jesús Ojeda Arana, quienes realizaron el proyecto Abono Orgánico, elaborado con heces de cerdos, con miras a disminuir la afectación al subsuelo.

El segundo proyecto obtuvo dos acreditaciones internacionales a Expociencias Milset Brasil 2023, que se celebrará en la ciudad de Fortaleza, Brasil; por su parte, Adventure Ka’an logró su acreditación para presentar su proyecto en London International Youth Science Forum 2023, el año pasado en un concurso realizado en San Luis Potosí.

Los jóvenes han manifestado su temor de no acudir debido a que la fecha está próxima y no cuentan con los recursos suficientes, pues requieren de una suma fuerte de dinero para los gastos de sus viáticos, como hospedaje, alimentación y vuelos, por mencionar algunos.

Estudiantes 'tocan puertas' para recaudar fondos

Se encuentran tocando puertas con la ciudadanía en general, sector privado y cualquier otro gubernamental que tenga las posibilidades y buenas intenciones para colaborar con lo que se pueda, pues no se quieren quedar sin esa oportunidad, de demostrar su fuerza en creatividad e innovación.

El primer equipo necesita aproximadamente 100 mil pesos y el segundo más de 300 mil, por lo cual se mantienen en cuenta regresiva, pues la actividad se tiene programada del 26 de julio al 9 de agosto del presente año. Se intentó entrevistar a Eric Alcocer Angulo, director del ITS en el municipio, pero no fue posible, no se le encontró en su oficina.