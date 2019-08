Pensión del gozo al pozo

Qué grato es observar la forma en que un matrimonio que recientemente nos pide nuestra opinión, orientación, sugerencia y recomendación, para tener en la vejez, un estilo y modo de vida cómodo, independiente y financieramente solvente.

Es el caso recientemente atendido, en el que tanto él como ella, se interesan por tener una estrategia que, al término de su carrera laboral, les permita el estilo de vida antes comentado.

Y lo que más llama la atención es que, se han interesado por cuidar todos los detalles posibles y previsibles, desde el conocimiento previo y estimado del monto de su futura pensión; de los importes a cubrir en su incorporación a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio del seguro social; del efecto que el nivel de aportación generará en sus pensiones; del modo y forma legal para realizar cada gestión; de los cuidados previos al proceso de pensión, durante el mismo y a su final, especialmente para la recuperación de los saldos a favor que, en Ley, les corresponda retirar, de la cuenta individual que les administra su Afore.

Lo anterior, contrario a lo que recientemente le ha sucedido, a otra persona que, sin ninguna orientación previa llega al Seguro Social, solicita el trámite de su pensión, entrega los documentos que le piden y, a los días que le dijeron, regresa a recibir la resolución de pensión y, expresa le dicen en la ventanilla de pensiones, “fírmele aquí, aquí y aquí”; así lo hizo, le entregaron el documento que a él le corresponde y salió de las oficinas del Instituto, alegre y contento porque ya, por fin, se había pensionado.

Llega a su casa y le muestra a su familia la resolución de pensión recibida, pero, uno de los hijos, se pone a leerla y observa que en el resolutivo de pensión dice “negativa de pensión” y “del gozo, al pozo”, creo así lo dice el dicho popular; me corrige si estuviera mal expresado.

Con el desconcierto a cuestas, me escribe y plantea el caso; analizo los documentos que me envían y observo que, el trabajador basó su decisión de gestión de pensión, con una constancia de semanas cotizadas antigua (de las que le entregaban antes en una hoja tamaño carta, horizontal), que amparaba 840 semanas de cotización en la Ley anterior; pero que, al momento del trámite, el Instituto sólo le reconoció 498 semanas de cotización y lo que es peor, emitió resolución de pensión, por Ley 1997.

Firmada la resolución de pensión ya nada hay por hacer, por ello, nuestra reiterada recomendación de que, si va a pensionarse, busque orientación anticipadamente y proceda, solo cuando esté plenamente seguro de que está, haciendo lo correcto.