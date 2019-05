Prevén pérdida de 2 mil 500 empleos en zona costera

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Dos mil 500 empleos están en riesgo de perderse debido a que hace cuatro semanas los turistas dejaron de acudir a los negocios ubicados en las playas del centro de la ciudad por el sargazo.

Lenin Amaro Betancourt, empresario local, indicó que si no son revertidas antes del verano las condiciones del deterioro costero que provocó el sargazo y la erosión que ya afectan a alrededor de 50 comercios, será difícil sostener la plantilla laboral.

“Estamos aquí porque demandamos una estrategia para tratar este tema, pero en esta zona de la costa hay dos mil 500 puestos laborales que están en riesgo porque no hay turismo, ya (…) esto es grave, hemos comenzado a dar descanso y lo que sigue será despedir gente porque los lugares ya están vacíos, el turismo no viene y ni pasa porque ya no se puede pasar”, destacó.

Desde finales de abril la llegada del sargazo se incrementó y rebasó la capacidad de respuesta de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat); en consecuencia la marea marrón que provocan las algas al pudrirse en la costa se hizo evidente, comenzaron los olores fétidos; a eso se sumó un recorte de la playa a la altura de parque Fundadores y en entre la calle 14 y 16.

Por ello, Lenin Amaro, acompañado de otros empresarios hoteleros, prestadores de servicios turísticos náuticos y ambientalistas, exigió con urgencia que se hagan líneas de acción para recomponer la imagen turística.

“Exigimos la limpieza sustentable de mil 260 metros que hay entre los muelles, luego tendrán que poner las barreras que sean efectivas para contener el sargazo y luego verter arena para cubrir la parte afectada de El Recodo porque ya eso que está ahí es lodo”, dijo.

Rudy Sánchez, jefe de seguridad del hotel Beach Club, dijo que el problema del sargazo les ha afectado en sus ingresos en más del 50% debido a que ya no reciben propinas por la ausencia de turistas.

“Yo quisiera que los representantes de turismo, los que están en el gobierno, viniera aquí y se sentaran en esa mesa a tomarse un desayuno o una comida soportando este olor que tenemos aquí, por eso la gente no viene ustedes ven vacíos los restaurantes de las playas, no hay una sola persona, el restaurante no vende y de dónde vamos a sacar para pagar la renta”, cuestionó.