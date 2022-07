Periodista denuncia que el CJNG lo amenazó de muerte en Q. Roo

Este miércoles, el periodista independiente Rodolfo Montes denunció en la Conferencia de Prensa Matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo amenazó de muerte en Quintana Roo.

En la “mañanera”, Montes mejor conocido como “El Negro”, pidió entre lágrimas ayuda al mandatario, a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas y a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, pues aseguró que su vida corre peligro, y que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le está retirando los escoltas.

“Recibí una llamada el ocho de julio… Me sacaron con escoltas del estado donde andaba (Quintana Roo), pasé Tabasco, estuve en Veracruz, Puebla, Campeche… El mecanismo ahorita me está retirando los escoltas. Hoy a las dos de la mañana mi hija salió del país, voy a ratificar mi demanda a la Fiscalía, quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad”, dijo llorando el periodista.

A pesar de que sus agresores se presentaron como integrantes del CJNG, Montes sospecha que la amenaza viene de un servidor público.

“Se presentaron que Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), si el señor Nemesio Oseguera (El Mencho) le puso precio a mi cabeza que me lo haga saber por cualquier medio, sospecho de alguien más, están ocultando a un servidor público, tengo las pruebas y estoy presentando todo en la FEADLE (La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión), presidente”, detalló la víctima”, aseguró Rodolfo Montes.

Al término de la 'mañanera', el reportero Rodolfo Montes reveló que su hija tuvo que huir del país y que gente presuntamente del #CJNG lo tiene amenazado.



Pidió la intervención del presidente López Obrador para que no le retiren los escoltas del mecanismo de protección. pic.twitter.com/9l2JDyjFn9 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 20, 2022

López Obrador ofreció al periodista independiente total apoyo, por lo que le ordenó a Icela Rodríguez quedarse para escuchar la denuncia.

“Te vamos a apoyar siempre, no estás solo, para los que están amenazando sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, no tenemos relaciones de complicidad con nadie y lo más importante es la vida y van a estar ustedes (periodistas) siempre protegidos y apoyados por nosotros” expresó el titular del ejecutivo.