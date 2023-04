Periodistas preparan batalla legal tras detención irregular en Cozumel

En la isla de Cozumel, dos reporteros fueron privados de su libertad por autoridades locales durante varias horas; detención que ocurrió cuando éstos realizaban una cobertura periodística.

Silvia Peraza Azueta, reportera, narró que el hecho ocurrió alrededor de las 17 horas del jueves, cuando la policía municipal los acusó que cruzaron una cinta roja, no la cinta amarilla que guarda los indicios para la cadena de custodia, la cual trae responsabilidades penales en caso de transgredirla.

Ella, junto con Gabriel Aguilar, otro reportero, habían acudido a la cobertura de la volcadura de un camión en la prolongación de la avenida 65, un hecho de tránsito de poca gravedad.

“Capto que hay personas sentadas alrededor, no identifico quiénes son, pero veo que me alzan la mano. Veo cómo los policías van detrás de mi compañero y lo están hostigando, veo que una persona en su bicicleta pasa y nadie le dice nada (...) el policía nos dice que ya llamó a una patrulla y nos va a llevar al juez cívico (...) ‘para que les diga qué es lo que hicieron mal, para que les digan el delito que hicieron y no lo vuelvan a hacer’ (...) me subo a la camioneta. Nunca discutí con el agente”, narró Silvia Azueta.