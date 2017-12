Quebranta Perla Tun medida cautelar de la Cdheqroo

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q Roo.- Pese a que existe una medida cautelar emitida en noviembre por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) para que la presidenta municipal de Cozumel o el personal bajo su cargo eviten ofender y atacar a los miembros del cabildo, Perla Cecilia Tun Pech agredió otra vez a un miembro del cuerpo colegiado.

Esta vez Georgina Ruiz Chávez fue el blanco de sus ataques luego de que la concejal le cuestionara su abierta postura al mando único. Durante el episodio la alcaldesa reiteró que las patrullas que el gobierno estatal le cedió al municipio no las recibió porque se negaron a que estas formaran parte del patrimonio del ayuntamiento.

Por su parte, Harley Sosa Guillen, presidente del Cdheqroo, puntualizó que el expediente contra Perla Tun está abierto y que cualquier persona que se haya sentido vulnerada por el comportamiento de la presidenta puede presentar su queja y se anexará al expediente en proceso.

La noche del 6 de diciembre faltando unos pocos minutos para concluir la 31 sesión ordinaria de cabildo, Georgina Ruiz cuestionó a la munícipe sobre su negativa a recibir apoyo para seguridad por parte del gobernador Carlos Manuel Joaquín González con cinco patrullas.

Le exhortó a tender puentes de comunicación y colaboración para recuperar la seguridad que se ha perdido en la isla de las golondrinas por falta de policías y vehículos patrulla.

“Estaremos llevando una mesa de trabajo en lo futuro. No tengo por qué informarle de todas mis acciones regidora. Al final del día me queda claro que usted está frustrada por no poder llegar como presidenta municipal”, le espetó a la que en su momento fue candidata en las elecciones del 2016.

El 14 de noviembre del año en curso la Cdheqroo emitió una medida cautelar en favor de José Luis Chacón Méndez y en contra de Perla Tun, esto como resultado de la queja VA/COZ/088/11/2017 por los ataques verbales y difamaciones procedentes de la alcaldesa durante las sesiones de cabildo.

La última agresión en contra del octavo miembro del cabildo fue el martes 7 de noviembre en la 29 sesión ordinaria de cabildo en donde a gritos, insultos y golpes sobre la mesa le exige al concejal que se retire de la sala de cabildo. Un audio de lo ocurrido fue filtrado y se hizo viral en redes sociales exponiendo el comportamiento de la presidenta de Cozumel.