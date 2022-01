Perros callejeros, un peligro para los ciudadanos de Carrillo

La fauna callejera se ha convertido en un problema muy delicado en Felipe Carrillo Puerto, no solamente dan mala imagen, rompen o riegan la basura, sino que también muerden y corretean a los transeúntes.

De acuerdo con datos del Hospital General, durante el 2021 y lo que va de este año atendieron nueve ataques de perros, se le realizó la curación pertinente y en algunos casos se aplicó la vacuna antirrábica a personas de distintas edades que van desde los seis años hasta los 65 años.

A través de denuncias ciudadanas, vecinos de la colonia Plan de Ayala han reportado a caninos con comportamientos agresivo, han intentado atacar a menores y que también han mordido alrededor de cuatro personas que viven o pasan por la zona, señalando que los propios dueño no vigilan a sus mascotas, ni los amarran.

En la colonia Juan Bautista Vega se ha reportado la presencia de la fauna callejera agresiva, principalmente de un perro Pitbull que anda por las calles correteando vehículos e incluso ha mordido a ciudadanos quienes pasan caminando o en bicicleta, a pesar de decirle a los dueños, hacen caso omiso.

Samuel López Arroyo presidente de la colonia Plan de Ayala informó que ante la inconformidad y varias quejas de los colonos, se ha identificado al dueño del Can a quien se le hizo la observación y se le exigió que ponga las medidas necesarias y quien por último optó por amarrar a sus perros, para evitar más riesgo.

Agregó que tuvo un acercamiento con la coordinación de Control Animal para buscar estrategias como una campaña de esterilización de perros callejeros, aunque próximamente tendrá una nueva reunión para continuar con el tema, enfatizó que se tiene que acabar esa problemática.

“No sólo es un tema de mi colonia creo que se está dando en otras más, ya es necesario que las autoridades ayuden a disminuir estos riesgos, se apliquen campañas de esterilización, además de que los animalitos sufren, hay otros que nos ponen en riesgo, pero no es culpa de ellos, si no de los dueños que no hacen nada”.