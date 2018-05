Aplican esterilizaciones para controlar población canina

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La dirección de Protección y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Benito Juárez realizó 400 esterilizaciones en lo que va del año con la finalidad de controlar la población canina en el municipio. Cien fueron realizadas en este centro de atención y 300 más en la Región 77 con la participación de una asociación internacional de protección a perros, llamada Old best, the pets, señaló el titular de esta dependencia Gabriel López Ceballos.

Esta dependencia rindió un informe de trabajo ante la Comisión de Salud del Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Las esterilizaciones son permanentes en esta dirección, pero cada determinado período realiza estas campañas, así también observa diversas zonas de la ciudad y en las colonias con mayor población canina trabajan más en la esterilización.

“La población de fauna callejera es muy complicado erradicar porque son animales que no cuentan con un hogar y no hay quien se encargue de esterilizarlos, pero con los dueños de mascotas avanzamos más para que no dejen a sus animales libres cuando están en celo, porque provoca este problema de sobrepoblación”.

Los programas que también se manejan es el de desparasitación, el baño garrapatizada, la vacuna del gusano de corazón y el servicio médico gratuito.

El director de esta área invitó a la población a tomar conciencia con las mascotas a que los esterilice y si desea tener otra, la adopte de la calle, “hay muchos perros en el abandono, la adopción es una forma de disminuir el problema porque estos perros sufren hambre, sed y violencia”.

En la dirección de Protección y Bienestar Animal permanecen perros que llegaron de la calle con problemas de salud, de violencia que pueden ser adoptados y los entregan con sus vacunas, esterilizados y en buenas condiciones de salud y puede ser una mascota ideal para cualquier persona o familia.

De acuerdo al último reporte de esta dirección en el 2017 había cerca de 40 mil perros y gatos viviendo en las calles de este municipio, la esterilización de una mascota ayuda a que no crezca la población callejera, prevenir enfermedades como rabia y parasitosis.