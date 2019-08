José Zedek enamorado de México y de su personaje

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN.- El actor venezolano José Zedek, quien da vida a Bernardo Castillo, el secretario de seguridad pública en 'El Señor de los Cielos', regresa con más sed de justicia en la séptima temporada de esta exitosa serie que está por estrenarse y reveló en exclusiva a Novedades Quintana Roo que este es uno de los personajes que lo tiene enamorado por lo bueno e incorruptible que es, además de hacerlo con mucho amor y dedicación.

Aseguró que para él, hacer bien su trabajo es una manera de agradecer a México el cariño y el buen recibimiento que le ha dado desde su llegada, hace cuatro años.

“Bernardo Castillo nació hace tres años en la quinta temporada de 'El Señor de los cielos', comenzó siendo un soldado que fue ascendido a secretario de seguridad y así ha sido hasta esta séptima temporada que está por estrenarse en noviembre.

El personaje llegó a mi como todos, a través de una audición que hice en Argos, luego de un par de castings me quedé y como es un personaje mexicano tuve que trabajar mucho con mi acento, era un militar y tuve que trabajar la corporalidad y los gestos de un militar, el personaje fue creciendo y tomando una profundidad muy interesante, hoy en día Bernardo es un elemento muy importante dentro de la serie porque es el único personaje bueno e incorruptible en todos los sentidos, es alguien que de corazón y de oficio quiere un México de paz, de justicia, libre de narcotráfico y ahí es donde radica mi placer y mi orgullo de representar un personaje que sume esto a un país que me ha abierto las puertas como México”, detalló el guapo actor, quien asegura que Bernardo puede ser lo que el país necesita para salir adelante.

“México tiene todo para ser un país increíble, pleno a nivel político, económico, de desarrollo pero está en su gente que cambie sus funcionarios o políticos y sé que Bernardo Castillo es un ejemplo de lo que merece México, realmente es lo que deberían ser nuestros políticos, creo que la televisión está hecha para mostrar todo tipo de historias. Mi personaje es bueno pero no es pen…, es un tipo audaz, inteligente, no se deja engañar, es preparado y bien informado”.

Ha aprendido mucho de Bernardo

“Bernardo me ha enseñado que la constancia en los objetivos que nos planteamos es necesaria sí o sí, y es algo que tengo claro como persona, Bernardo me ha reconfirmado que cuando se quiere lograr algo ay que ponerle mucha constancia, muchas ganas y perseverancia, me ha enseñado que México es un país digno de amarse y es algo que pienso desde el primer día en que llegué aquí que fue hace cuatro años, México necesita urgentemente que hagamos algo para sacarlo adelante de la mejor manera posible. Me ha enseñado a entender un poco más la política desde un punto histórico, qué presidentes han pasado por aquí, cómo ha sido su gestión, cómo son los partidos políticos porque como secretario de seguridad que es yo debo saber todo, como se desenvuelve y mira, tenemos mucho en común, somos personas que buscamos la paz, que amamos la justicia, que nos encanta que las cosas funcionen de manera correcta, la transparencia, los buenos valores, la familia, las relaciones duraderas, cualquiera quisiera pensar que Bernardo es chapado a la antigua y yo me identifico mucho con él”.

José ha adoptado a México como su país

“Como no hacerlo si ustedes nos abren la puerta, los brazos, el corazón, tienen tanto para ofrecer, esta tierra es tan sencilla tan disponible que hace que se quiera fácil, por eso para mí México es mi país de corazón, así me mude mil veces de país yo nunca me voy a despedir de México, siempre será mi segunda casa. De lo que más me gusta de México es Quintana Roo, amo la playa”.