Reacomodo de personal causa inconformidad en el DIF

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Juan Carlos Beristáin Navarrete consideró que las inconformidades al interior del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que él preside son producto de un reacomodo natural, en el que los puestos directivos fueron los primeros que se modificaron.

“Las direcciones sí se están eligiendo por nosotros; eso es natural y sucede en cada administración, pero en las rotaciones a quienes ocupaban esos cargos se les está invitando a hacer otro trabajo. Creo que cuando una administración viene, lo hace con reglas nuevas, y quizá ellos están acostumbrados a tener otras reglas y muchos están a disgusto porque ya se habían acostumbrado a cierto modo”, dijo.

En las primeras dos semanas de gobierno, trabajadores que tienen tiempo de colaborar en el DIF y que pidieron omitir sus nombres, se mostraron inconformes debido a que están siendo relegados en el organigrama, los cambiaron de área y son tratados de manera déspota.

Acusaron incluso a las recientemente nombradas Andrea Uranga y Mireya Díaz, coordinadora y directora de Salud, respectivamente, de tratar de manera inhumana a los trabajadores que son identificados con el equipo del gobierno anterior.

Respecto a ello, Beristain Navarrete dijo que duda de las acusaciones del mal trato, pero aseguró que ya pidió a las antes mencionadas mejorar su conducta con los demás trabajadores, “en el entendido de que quien se quede en DIF tenemos que hacer equipo, y nada abona vernos como enemigos”.

Como sucede en otras áreas, el DIF prescindirá de los servicios de algunas personas, y otras deberán acoplarse a las nuevas formas organizativas y de operación.

“Sí les digo que los puestos de confianza es donde se generaron las mayores inconformidades, porque es donde se desempeña el equipo del gobierno que salió, y es natural que se den ahí los primeros cambios”, mencionó.

Y agregó: nosotros les pediríamos que se adapten a la nueva manera de trabajar, porque no podemos tener dos maneras de gobernar. La mayoría de los trabajadores se va a quedar, pero no podemos engrosar la nómina. Dejaron un organigrama infladísimo y no hay presupuesto para pagar ese presupuesto, por eso prescindiremos de algunos trabajadores”.