Personal médico alza la voz: Trabaja sin estar vacunado contra COVID

A casi un año del primer caso de COVID-19 en Cozumel, por lo menos 20 trabajadores médicos en las clínicas periféricas no han sido vacunados contra el coronavirus.

Mediante una manta colocada en el módulo de Salud de la colonia San Miguel II, el personal sanitario denuncia que no han recibido ni la primera dosis y pese a que han solicitado a Servicios Estatales de Salud (SESA) que se les aplique el antígeno o que se les informe las razonas por las que no han sido vacunados, no han tenido respuesta.

Los médicos y enfermeros, arriesgando sus vidas, no han dejado de trabajar un solo día, manifestaron a las afueras de este módulo. "Soy personal de salud y trabajo sin estar vacunado", reza la manta a la entrada del edificio.

Aunque no lo mostraron en el momento de la entrevista, afirmaron que enviaron un oficio dirigido al jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la SESA en la Zona Norte donde manifiestan su temor y molestia por no haber sido incluidos en las campañas de vacunación.

En Cozumel operan dos módulos de salud: uno en la colonia San Gervasio y otro en la San Miguel 2. En cada uno de ellos se atiende a un promedio de 30 personas por día.

Las protestas comenzaron desde la noche del lunes y para la mañana del martes, Rosa Arely Chan González, enfermera; Gilberto González Silva, doctor y Jazmín Ortega, administradora de este módulo, accedieron a hablar sobre el tema de la manta colgada a la entrada.

La primera en hablar fue la administradora y puntualizó que todo el personal que ahí labora parece que no ha sido considerado como de primera línea, siendo que ahí se reciben personas a las que se les ha detectado síntomas de COVID-19 y han sido canalizados al Hospital General.

Por su parte Arely Chan puntualizó que pese al riesgo, el personal no ha dejado de trabajar un solo día. "Es un riesgo para nosotros y para nuestras familias", lamentó la enfermera.

El 1 de marzo la SESA emitió el comunicado 048 en el que informaba que en los meses de enero y febrero, Quintana Roo ha recibido 25 mil 445 vacunas, de las cuales se han aplicado 25 mil 236 en los municipios de Bacalar, Isla Mujeres, Cozumel y Puerto Morelos, para mayores de 60 años y personal de salud de primera línea.

Sin embargo, el boletín no detalla cuántas vacunas se han aplicado a la población en general y cuántas al personal médico de primera línea en cada uno de los cuatro municipios.

