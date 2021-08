Destituyen los magistrados a José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) aprobó la remoción de José Luis Vargas Valdez como presidente de este organismo jurisdiccional. En su lugar fue electo, también por unanimidad de votos, el magistrado Reyes Rodríguez, quien destacó que a casi un cuarto de siglo del Tepjf, esta instancia es y debe seguir siendo una piedra angular de la democracia.

Luego de la votación en el pleno, la oficina de comunicación del Tribunal Electoral reportó que tanto la destitución como el nuevo nombramiento no son válidos, pues no existe la figura de revocación o destitución por el Pleno.

“Conforme a los artículos 99 constitucional y 171 de la Lopjf la elección de la presidencia del Tepjf es por período forzoso y no existe la figura de revocación o destitución por el Pleno de SS como forma de terminación del encargo”.

Adicionalmente, detalló que para que la presidencia concluya deben suceder dos cuestiones: la renuncia del titular; o que éste sea removido por las autoridades competentes por algún tipo de responsabilidad, las cuales pueden ser:

“Administrativa, que corresponde a la Comisión de Administración del Tepjf; b. Política, que corresponde al Congreso de la Unión; c. Por sanción penal, para lo cual primero habrías que seguir un juicio de declaración de procedencia competencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, se lee en la tarjeta informativa.

La votación por la que se dio la destitución se dio tras horas de confrontación entre magistrados de la Sala Superior. El conflicto escaló este miércoles, luego de que un grupo de magistrados pidió discutir el desempeño de su presidente, José Luis Vargas, algo a lo que él se negó. Concretamente, los magistrados pidieron incluir en el orden del día un asunto administrativo.

Felipe de la Mata solicitó entrar “al análisis y las funciones del desempeño de la presidencia del tribunal”, argumentando que sus integrantes tienen facultades para “asegurar el correcto funcionamiento” del organismo. En respuesta, Vargas dijo que ese tema no podría ser agendado, dado que no se trataba de un asunto de carácter jurisdiccional.

“Solicito respetuosamente abocarse a los asuntos jurisdiccionales que tienen que ver con el desempeño del tribunal”, dijo.

Momentos después, incluso acusó un “golpe de Estado” en su contra de parte de los magistrados que pidieron revisar su desempeño al frente del Tepjf.

“Les quiero reconvenir de la manera más respetuosa que estén a la altura, que no estén intentando o provocando un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente, y de la cual recordarán ustedes me eligieron para esa función”, dijo.

“La única facultad y la única forma para que la presidencia deje de ejercer sus funciones es exclusivamente por una cuestión de renuncia, y es en ese sentido (que) les digo que no está en mi intención renunciar”, añadió.

Quitar al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación soluciones de los votantes, eso tampoco lo pueden hacer, es anticonstitucional, entonces ese tipo de acciones y la mentira que salió respecto a que el presidente dijo que iba a inaugurar una carretera en Badiraguato, cuando la realidad es que fue a comer con la mamá de “El Chapo”.

Eso demuestra que el señor sigue engañando al pueblo y por ello todo esto tiene que quedar anotado en los antecedentes, que hasta ahora ya son muchos, para que en su momento se le haga un reclamo y este sea por parte de las Cámaras de Senadores, de Diputados y también por parte de la oposición, ya que no está en su derecho estar burlándose ni de las instituciones ni de los senadores ni de los diputados.

Las armas tienen por objeto y fin la

paz, que es lo que todo hombre desea

La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América (o Enmienda II) protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Así, Estados Unidos es uno de los países con menores limitaciones para adquirir y portar armas de fuego. Es parte de la llamada Bill of Rights o Carta de Derechos estadounidense

Para comprender la razón por la cual la tenencia de armas forma parte de la cultura de los estadounidenses en muchos estados, debemos remontarnos a la justificación primaria que sostiene dicho argumento, encontrándose en la Carta Magna de Estados Unidos. En la Constitución de los Estados Unidos de América (compuesta por siete artículos), fueron añadidas diez enmiendas en 1791 durante la presidencia de George Washington.

La segunda enmienda dice expresamente: “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido”.

De la enmienda pueden extraerse dos interpretaciones diferentes pero complementarias al mismo tiempo. Por un lado, se entiende que la posesión de un arma implicaba la defensa del individuo, ya que, desde épocas coloniales, los ingleses portaban armas de todo tipo para protegerse de los nativos americanos. Además de las no garantías brindadas por el Estado recientemente constituido por los padres fundadores.

Tal como remarcaba el sociólogo alemán Max Weber, el Estado lo definía como el monopolio legítimo de la violencia. En este caso, el Estado no poseía ningún monopolio, por lo que la autopreservación corría por cuenta propia, por ello es que los individuos se sentían más seguros con un arma que sin ella.

Por el otro, también se puede interpretar que el motivo de la defensa armada, tenía como fin la protección de los estados que conformaban Estados Unidos de América, en defensa de la preservación de las milicias ciudadanas.

A partir de esta resolución, el fundamento para que un ciudadano pudiese poseer un arma, era suficiente. Sin embargo, los años transcurrieron, las armas se complejizaron y se volvieron más letales, así también como la cantidad de armas por habitante fue aumentando.

Muchas administraciones demócratas realizaron esfuerzos para detener el avance armamentístico a nivel nacional.

Durante las presidencias de Franklin Roosevelt, en 1934, se aprobó la Ley Nacional de Armas de Fuego, la cual exigía el registro de las armas, junto con un impuesto en las transacciones de compra y venta. En 1938 se aprobó otra ley regulatoria, la Ley Federal de Armas de Fuego, la cual exigía que el vendedor, importador y fabricante de armas, tuvieran una licencia federal como también un registro del nombre de cada uno de los compradores.

Roosevelt no fue el único demócrata en hacer hincapié en esta temática. En 1968, bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson, se sancionó la que es, hasta hoy en día, la ley más importante en el rubro armamentístico: la Ley de Control de Armas. Dicha ley limitó la compra de armas a los residentes de un estado o del estado vecino, definió las categorías de las personas a las que se les prohibía la compra de armas, prohibió el envío interestatal de armas, exceptuando a aquellos con licencia, entre otras cuestiones.

En cuanto a Biden, cuando era senador por el estado de Delaware, en 1993, votó a favor de la famosa Ley Brady.

El 30 de noviembre de 1993 se promulgó la Ley Brady de Prevención de la Violencia por Armas Cortas, la cual enmendó la Ley de Control de Armas de 1968. La Ley Brady impuso, como medida provisoria, un período de espera de 5 días antes de que un importador, fabricante o distribuidor con licencia pueda vender, entregar o transferir un arma corta a una persona que no cuente con licencia. El período de espera solo se aplica en los estados que no cuentan con un sistema alternativo aceptable para realizar las averiguaciones de antecedentes de los compradores de armas cortas. Las disposiciones provisorias de la Ley Brady cobraron vigencia el 28 de febrero de 1994 y dejaron de aplicarse el 30 de noviembre de 1998. Si bien las disposiciones provisorias de la Ley Brady rigen solo para las armas cortas, las disposiciones permanentes rigen para todo tipo de armas de fuego.

Con respecto a la demanda de armas que está presentando el gobierno mexicano, se debe entender que Estados Unidos es un país soberano y si los cárteles o el gobierno compran armas de Estados Unidos, la responsabilidad recae en las gentes que las introducen al país, ahí estamos viendo una falla más en cuanto a sus decisiones como es la de haber puesto a soldados a manejar y cuidar las aduanas, esto ratifica que en realidad ellos no sirven para eso, este es otro error más a su ya larga lista.

Responden los fabricantes de

armas a la demanda de México

De acuerdo con los fabricantes de armas, el gobierno de México sólo busca “un chivo expiatorio” y es él el responsable del crimen desenfrenado.

Este miércoles, la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) respondieron a la demanda interpuesta por México en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos por comercio negligente.

De acuerdo con los fabricantes, el gobierno de México sólo busca “un chivo expiatorio” y es él el responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras.

“La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado. Son estos cárteles los que hacen uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México”, señalaron.

De hecho, ambas asociaciones también acusaron que las armas son robadas al Ejército mexicano y a las fuerzas del orden público, por lo que pidieron que en lugar de buscar un chivo expiatorio deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia.

Su respuesta se produce luego que el gobierno mexicano demandó a 11 fabricantes y proveedores de armas en Estados Unidos. “El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior de NSSF.

Con la acción promovida por México, se buscan al menos 10 mil millones de dólares como pagos en reparación en contra de las empresas: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H; Sturm, Ruger & Co.; and Witmer Public Safety Group and Interstate Arms, ambos proveedores.

“Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México es una afrenta a la soberanía estadounidense y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley a poseer y portar armas. Un derecho denegado al pueblo mexicano que no puede defenderse de los cárteles”, aseveró el representante de NSSF.

Por su parte, la Asociación Nacional del Rifle, que defiende el derecho a poseer armas para defensa o uso recreativo en Estados Unidos, sugirió que también podría haber demandas de México en contra del Departamento de Justicia del ex presidente Barack Obama y quien fungía como fiscal en esa administración, Eric Holder.

“Carta dirigida a los borreguitos y acarreados de Morena que votaron. (No pus no…)” Carlos Alazraki

“Les dijimos mil veces que todo esto era un Circo. Pero no, ahí van a votar.”

“Estimados Borreguitos y Acarreados de Morena: les escribo mi Carta Semanal con un poco de burla. Y la verdad, no me da pena decírselos. Pero es que, la verdad, ya les habíamos advertido con bastante anterioridad que esa dizque consulta era una verdadera tomadura de pelo”.

“Les advertimos que esa consulta no iba a funcionar. Que a esta consulta no iba a llegar ni siquiera al 10% del electorado. Que esta consulta era una absoluta idiotez. Que esta consulta era otra tomada de pelo por parte de la genial 4T”.

“Les explicamos UN MILLÓN DE VECES que esta consulta era una absoluta BASURA. Tratamos de convencerlos de que la ley NO SE CONSULTA. De que la ley no se maneja a capricho por unos borreguitos y unos acarreados como ustedes”.

“Que esta consulta que el INE condujo con toda la seriedad posible, era muy diferente a la consulta de la continuidad del NAICM”.

“Les advertimos que este tipo de consultas, servían únicamente para que nuestro adorado presidente desvíe la atención de los verdaderos problemas que sacuden a nuestro país y que, por desgracia, nuestro amado presidente no tiene la capacidad para resolver”.

“Les dijimos mil veces que todo esto era un CIRCO. Pero no, ustedes, bola de necios, ahí van a votar sin ni siquiera entender la pregunta. Y ¡claro! Como borreguitos, el 97% de ustedes votaron por el Sí”.

“Así es mis queridos acarreados. El 97% de ustedes votó por el juicio a los ex presidentes cuando ni siquiera esa fue la pregunta”.

“Imagínense: fueron a votar creyendo que sabían lo que hacían sin tener la más remota idea de lo que hicieron”.

“Pero en fin mis queridos borregos. Esa historia ya pasó. Ahora, les voy a explicar un poco las consecuencias de esta consulta”.

“Esta consulta comprobó que nuestro querido presidente está perdiendo el apoyo popular”.

“Esta consulta comprobó que su populismo ya comenzó a cansar y aburrir”.

“Esta consulta volvió a comprobar cómo un par de diputados idiotas de Morena quieren hacerle juicio político a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdova por haber hecho un extraordinario trabajo en el INE”.

“La consulta comprobó otra vez, cómo el presidente de Morena, Mario Delgado, ya no sabe qué hacer. Un día llora. Otro día, ríe festejando el ENORME ÉXITO DE ESTA GRAN CONSULTA”.

“Otro día, superenojado, el señor Delgado, que cada día está más grueso, le echa la culpa al Gato con Botas y el otro a La Llorona”.

“En fin, mis queridos borreguitos, un desastre total”.

“Amigos acarreados, háganme un favor: ¡¡¡NO SEAN INGENUOS!!! Y les suplico que para la próxima vez que haya una consulta… ¡¡¡PIENSEN!!! Y no se dejen acarrear”.

“Y les aviso con tiempo: probablemente en marzo de 2022 haya otra consulta de Revocación de Mandato a nuestro inolvidable presidente. Háganme un favor: ¡¡NO LA FUMEN!! ¡¡NO VAYAN!! LES JURO QUE PASE LO QUE PASE, NUESTRO CANDIDATO PRESIDENTE NO SE VA A IR”.

“Dos razones: 1.- Nuestro adorado presidente tiene contrato con nosotros por 5 años y 10 meses. 2.- La consulta SEGURO NO LLEGARÁ AL 40% y por lo tanto no pasará nada”.

“Por último, mis queridos borreguitos acarreados, un pequeño consejo. Por el amor de Dios, ¡no sean INGENUOS! No le crean todo al presidente. No olviden que nuestro queridísimo presidente es un populista y le encanta el show business”.

El gobierno de Morena se ve doblegado con la

renuncia del ministro presidente de la SCJN

En menos de tres días, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena perdieron dos batallas frente al Poder Judicial.

Con la renuncia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, a la ampliación de su gestión dos años más, sumado a la expulsión del ministro José Luis Vargas a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el gobierno de la Cuarta Transformación se ve doblegado.

Este viernes, Zaldívar anunció que renunciaba a la ampliación de su mandato, iniciativa que impulsó Morena y el Poder Ejecutivo.

“Concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeras y compañeros ministros”, indicó. En conferencia de prensa, el ministro presidente de la SCJN señaló que su decisión se la dio a conocer antes al presidente López Obrador.

“Ayer le comuniqué al señor presidente (AMLO) mi decisión… él me expresó su apoyo y respeto a esta decisión que estoy tomando”, dijo.

A esto, hay que sumar que hace tan solo dos días, el ministro José Luis Vargas fue destituido como presidente del Tepjf. Cinco de los siete magistrados del máximo tribunal electoral destituyeron a Vargas Valdez por incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias.

El ministro Reyes Rodríguez Mondragón fue designado como nuevo presidente del Tepjf.

En el presente gobierno ha ido en aumento la

pobreza Y la pobreza extrema en México: Coneval

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en lo que va de la administración de la Cuarta Transformación, aumentó la pobreza y pobreza extrema en México.

“En 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza, mientras que en 2020, también año de la pandemia de Covid-19, dicha cifra incrementó a 55.7 millones”, detalló José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval.

Asimismo, señala que el rubro de población en situación de pobreza extrema registró un aumento de 2.1 millones, por lo que el número total subió de 8.7 millones a 10.8; mientras que la situación de pobreza moderada aumentó en 1.7 por ciento, es decir, el cambió fue de 43.2 millones a 44.9 millones.

El reporte de aumento de pobreza y pobreza extrema que presentó el Coneval, abarcó del periodo 2018-2020 y toma como referencia la información vertida en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por su parte, Guillermo Cejudo, consejero del Coneval, recalcó que la pandemia efectivamente tuvo un efecto en el ingreso de las personas y esto se observó de manera más evidente en los estados con una economía orientada al turismo.

“Dicha encuesta fue levantada entre agosto y noviembre de 2020, por lo que contiene la información de la afectación de pandemia en los hogares del país”.

Nabor Cruz refirió que los mexicanos en pobreza extrema por ingresos, son quienes tienen percepciones totales por debajo del valor de la canasta alimentaria y tienen tres o más carencias sociales.

El señor López Obrador dijo este viernes que no aceptará los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con respecto a la medición de pobreza en México durante 2018 y 2020, pero es obvio que el señor no ha estado en la misma posición que están padeciendo millones de mexicanos, unos sin salud, otros sin trabajo, otros sin poder salir, en fin, hay muchas diferencias que distan mucho de su opinión o conocimiento de la realidad que atraviesa el país.

El pueblo de México “tiene otros datos” y es por ello que no se vale que todo lo trate de tapar o de engañar a la gente, es por ello que ya su credibilidad está a un millón por ciento menos de puntos a la izquierda, porque ya la verdad es que muchos ya no le creen, porque la realidad es una y el surrealismo en el que él y sus gentes viven es otra.

Lamentablemente el que ha salido perdiendo es el pueblo que le creyó tantas promesas que hizo y que ahora son ya más de 5 mil mentiras, ahora ya les cayó el veinte, un veinte que no vale ni un centavo.

Es el momento de recordarles a todos que para las próximas elecciones, de los estados, del gobierno y del país, a todos los que tengan intenciones de salir electos y beneficiados con el voto, se defina qué tipo de personas son a través de una encuesta y dentro de su municipio o lugar en el que resida para que se demuestre si están libres de toda culpa, ya que de no serlo que comiencen a poner sus barbas a remojar, ya que la gente que tiene el derecho al voto debe estar informada con la verdad, con honestidad y con honorabilidad, ya que nos agrede la falta de respeto a la realidad.

“Masacres, delincuencia, feminicidios, pobreza” ¿qué hubiera pasado si AMLO no gana la elección?

Durante la conferencia matutina de este jueves Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los comunicadores presentes ¿Qué hubiera pasado si él y Morena no hubieran ganado las elecciones de 2018? De entrada varios de sus familiares no tendrían cargos públicos.

¿Qué hubiera pasado si AMLO y Morena no hubieran ganado las elecciones?

Si AMLO no hubiera ganado, su prima, Felipa Obrador, no hubiera tenido contratos millonarios con Pemex, sus sobrinos quizás no serían legisladores y habría menos casos de corrupción de los López.

Menos masacres

Es claro que la estrategia de abrazos y no balazos no está funcionando, así que si AMLO no hubiera ganado, es posible que hubiera menos masacres y la familia LeBarón estaría reunida.

El Seguro Popular continuaría

Con AMLO como presidente desapareció el Seguro Popular y surgió el instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), mismo que de acuerdo con el Inegi, de 2018 a 2020 provocó que 15 millones de personas perdieran el acceso a los servicios de salud.

Menos pobreza Si AMLO no estuviera en la silla presidencial, es probable que la situación de la pobreza extrema el país no estuviera empeorando. De acuerdo con el Inegi la pobreza extrema en México aumentó más de dos puntos porcentuales de 2018 a 2020.

Menos feminicidios

Aunque AMLO y sus allegados aseguran que es el presidente más feminista de la historia, la realidad es que durante su gobierno el delito de feminicidio ha tenido un repunte de 8.5 por ciento. Solo hasta marzo de este año y acorde a las cifras oficiales.

