Pescadores de la cooperativa turística comienzan el alza en Playa del Carmen

Pescadores adscritos a la cooperativa turística dieron presentar un porcentaje del 50%, con lo cual se avecinan a la temporada baja en los siguientes meses.

José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa turística del Mar Caribe, informó que buscan incrementar la ocupación hasta finales del mes con la posible llegada de turismo por el puente vacacional. su poder de adquisición y no hubo más como en otros tiempos”, mencionó Gómez Burgos.

Los pescadores de Playa del Carmen mayormente se emplean en la captura de ejemplares cómo el pargo, dorado, zotzil, boquinete, entre otros, los cuales venden a la población local y, en otras ocasiones, lo surten en expendios y restaurantes de la zona.

Gómez Burgos mencionó que no es una actividad intensiva, sino artesanal por la larga tradición que existe en Playa del Carmen para la pesca, sin embargo, en algunas ocasiones negocian con el producto y lo envían a Puerto Progreso para su procesamiento.

“Es una actividad fundamental en Playa del Carmen, no podemos hablar de volumen, no tenemos un registro de cuánto, porque no lo hacemos con fines industriales, pero de que ha bajado la venta es muy significativo, también porque muchas pescaderías traen productos de otras partes del país, cómo de Campeche y la verdad es que es difícil competir con ellos”, agregó.