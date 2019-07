Sargazo afecta temporada alta para pescadores

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Los efectos positivos de la temporada alta aún no lo perciben pescadores de Playa del Carmen, quienes informaron que el sargazo es el principal factor que les ahuyenta turistas que ocupan sus servicios en altamar.

José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa turística del Mar Caribe, informó que mantienen dos salidas en promedio a diario a altamar, de 20 embarcaciones que prestan el servicio de pesca deportiva, snorkel y buceo.

“Nada más no llega la temporada alta, nunca en la historia de la organización había pasado algo así, estamos prácticamente en ceros, sólo estamos viendo como sigue llegando el sargazo, pero no llegan los turistas porque el sargazo acumulado tiene tapados los accesos a la playa”, dijo Gómez Burgos.

En condiciones normales de temporada alta, se mantienen las 20 embarcaciones ocupadas, las cuales se encuentran resguardadas en la playa El Recodo y otros puntos costeros que se ubican a la altura de la calle 12,10 y 8.

Gómez Burgos informó que más de 30 trabajadores se mantienen en la inactividad y en espera que la situación mejore; por otro lado, un número similar labora ya en otros destinos como Tulum o Puerto Morelos.

“El poco turista que llega se va porque no puede pasar, no puede subirse a las embarcaciones debido a que el sargazo está putrefacto y les da asco, en realidad huele muy feo y hasta nosotros salimos afectados, pues el sargazo emite una especie de gas que no es nada agradable”, agregó.

Ayer el sargazo continuaba su arribo a la costa de Playa del Carmen, algo habitual desde hace meses; sin embargo, explicó Gómez Burgos, el ingreso de la macroalga se debió a que no sellaron de manera adecuada tramos de la barrera que colocó la empresa Grupo “Ar-Co”.

En caso que haya una mejoría en el sistema de recoja, esperan un alza que les permita obtener ganancias para darle mantenimiento a las embarcaciones que han salido perjudicadas con el impacto del sargazo.