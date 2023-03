Pese a baja demanda, descartan desaparición de carreras en la Uqroo

El Colegio de Estudiantes (Colest) de la Uqroo descartó la posibilidad de desaparición de alguna de las carreras que oferta la institución y que se encuentran con baja demanda de alumnos.

En entrevista con Azalia León Álvarez, presidente del Colest de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo), sostuvo que hasta ahora no se ha analizado tal situación de desaparición de carreras, por el contrario, se planea reforzar la promoción de las mismas, tales como Antropología Social, que tiene baja demanda.

“El Consejo Universitario apenas se llevó a cabo el miércoles, yo estuve presente, soy la presidenta de toda la imagen del consejo universitario precisamente, entonces yo tomé protesta y uno de los puntos urgentes y generales de este consejo fue el tema de la desaparición de las carreras y es totalmente falso, no hay intenciones por parte de la universidad de hacerlo”, explicó León Álvarez.

El pasado 27 de febrero, en una conferencia ofrecida por Francisco López Mena, rector de la Uqroo, se dio a conocer que ciertas carreras debido a su baja demanda se analizan prescindir de ellas.

Destaca Antropología Social, la cual en el ciclo 2021-2022 solamente se inscribieron 11 estudiantes,y para 2022-2023, únicamente un alumno de nuevo ingreso recibe clases.

Además otras con baja demanda son:

“Ya hay un proceso de admisión, entonces quitar ese tema de cerrar las carreras ahorita pues es complicado. Eso no va a pasar para ninguna de las carreras, lo que sí es que hay que trabajar un tema, que ya me la propuse (...) es la difusión de estas carreras porque sí hace falta aumentar los compañeros que se quieran interesar”, abundó León Álvarez.

Comúnmente las carreras con mayor demanda en la Uqroo son las licenciaturas clásicas, como:

“Es un tema que no se va a llevar pronto, no se va a llevar en este año, va a llevar tiempo manejarlo (...) no hay planes para manejarla ahorita ni en un futuro”, recalcó la presidente del Colest.