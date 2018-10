Julio Baró presenta segundo material discográfico

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El pianista, cantante y compositor de origen cubano Julio Baró, se encuentra promoviendo su segundo material discográfico, una producción en vivo de algunas canciones de su primera propuesta musical llamada “Enamorado de la luna”, y donde además incluyó tres temas inéditos, que los interesados pueden escuchar en plataformas digitales.

El talentoso que promueve el pop latino con influencia del jazz, góspel y música cubana, quien también es el pianista de Francisco Céspedes, compartió con esta casa editorial que además de la promoción de su último disco, ya se encuentra trabajando en los arreglos de lo que será el tercero y espera poder compartirlo a inicios del año 2020.

“La mayoría de las canciones incluidas en el disco, digo que son mexicanas porque nacieron aquí, aquí las compuse, es un disco de pop, pero tiene mucha influencia de la pianística del jazz que tuve, no es un disco de este género, pero en él se escucha un poco este estilo. Mis canciones son básicamente temas de amor y desamor que te hacen sentir, es un acercamiento al romanticismo”, expresó.

Al respecto, también agregó que la principal razón por la que la gente lo felicita, es por la letra de sus canciones, ya que no tiene un carácter crítico, no son simples, pero tampoco complicadas, que dan un mensaje bonito sin llegar a lo cursi pero que sí hace reflexionar, de manera que quien lo escucha puede interpretarlo según sus vivencias.

Dentro de sus aportes a la comunidad, el músico comentó que hoy ofrecerá una clase de piano a niños de escasos recursos en una comunidad del estado, gracias a la invitación de Rosy Valdez de la asociación Xamán-Há, y agregó que otro de sus intereses es poder presentarse en foros como la Casa de la Cultura y el Teatro 8 de Octubre, entre otros.

“Siempre lo he dicho y lo he comentado con los músicos con los que trabajo, hay una necesidad de que compartamos nuestro trabajo con la gente de Cancún, con el pueblo, porque lo que hacemos es los hoteles es para entretener, y muchas veces para ese público que va allí es casi lo mismo que un trago de tequila porque todo está incluido, no se distingue ni se valora la música ni el trabajo que hay detrás de cada uno de nosotros, pero también es importante comentar que a veces no hay los espacios donde podamos hacer conciertos aquí en Cancún, al menos no sin que tengamos que pagar una gran suma de dinero”, dijo.

Comentó que participará en el Festival Internacional de Música, en colaboración con el guitarrista Gonzalo Grasetti; del 21 de noviembre al 4 de diciembre estará de gira con Francisco Céspedes en República Dominicana, y el 29 de noviembre hará un viaje exprés a la Ciudad de México para presentarse con el pianista Alan Buenfil.