Piden a conductores tomar precauciones en esta temporada navideña

El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Dirección de Tránsito Municipal, informó que se mantiene activo el operativo “Guadalupe – Reyes”, que inició el pasado 12 de diciembre y concluirá el 06 de enero de 2024, en el que se invita a la ciudadanía a respetar las señalizaciones, con el fin de tener saldo blanco durante las celebraciones navideñas.

De acuerdo con el comunicado, el titular de la dependencia, Ezequiel Segovia Góngora, dio a conocer que por instrucciones de la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, previamente se prepararon para brindar el apoyo durante el operativo que cada año se realiza en resguardo a la integridad física de las personas.

“Tenemos contemplado un aproximado de 65 elementos para dar apoyo en este operativo Guadalupe – Reyes; vamos a instalar un módulo de información en la carretera José López Portillo con salida a Mérida, y otro más en la Cancún – Playa del Carmen, los cuales serán móviles, es decir, únicamente en el día”, explicó.

Añadió que se van a instalar tres módulos más en Playa del Niño, con el propósito de brindar toda la información detallada a los turistas nacionales y extranjeros que visitan las playas del Mar Caribe, durante la temporada decembrina.

Asimismo, reiteró a las y los cancunenses no conducir luego de haber consumido bebidas alcohólicas, usar el cinturón de seguridad, respetar los señalamientos de tránsito para evitar accidentes, no utilizar dispositivos móviles; además, en el caso de los motociclistas, usar correctamente el casco protector, evitar conducir entre vehículos, no exceder el número de personas, ni circular en banquetas, esto con el fin de prever la sana convivencia entre las familias como parte de la construcción de la paz.