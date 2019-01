Piden aportación a padres para reponer equipo robado

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En una reunión con los padres de familia y directivos de la primaria “Ciudades Hermanas Wichita Cancún”, la responsable del plantel solicitó una aportación de 100 pesos para reponer parte del equipo que fue saqueado el pasado domingo 13.

“Necesito del apoyo de la comunidad escolar, hay una necesidad en el plantel educativo para comprar las bocinas, grabadora y micrófonos, lo más esencial para realizar el homenaje, de lo contrario, tendremos dificultades para hacerlo”, mencionó Bertha Nilda Rivero, directora del plantel.

La reacción de los padres de familia fue dividida, unos piden que sea la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) la encargada de reponer el equipo, mientras que el resto de los tutores coinciden en hacer la aportación para que sea rápida la restitución de los equipos que afectan a los 207 menores del plantel.

En la edición de Novedades Quintana Roo del pasado lunes 14 de noviembre, dimos a conocer acerca del saqueo de tres bocinas, tres proyectores, tres impresoras y una consola para operar el equipo de audio, todo esto con un valor superior a los 25 mil pesos.

La misma mañana del lunes, Bertha Nilda Rivero fue ante las oficinas de la Fiscalía General del Estado a poner la denuncia por el robo de dicho equipo, además de solicitar apoyo a la asociación benefactora de la escuela y las mismas autoridades de la SEyC.

“Supongamos que todos cooperamos y se compra el equipo, todo vuelve a la ‘normalidad’, ¿qué medida se tomará para que no vuelva a suceder lo mismo?, porque no es la primera vez que sucede esto, no sería justo pagar”, dijo María Elena Moreno, madre de familia del plantel.

Homenaje

Este lunes, dado que fue día inhábil, no hubo necesidad de realizar un homenaje; sin embargo, para el próximo lunes en caso de no haber equipo la directora del plantel refirió que no podrá realizarse.

La directora informó a los padres de familia que tuvo una reunión con el gobernador y solicitó el apoyo a la SEyC, además manifestó la situación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 25 de Quintana Roo, para recibir aportaciones para la adquisición de servicios.

Hasta ahora, la FGE no tiene datos acerca del paradero de los responsables del atraco. Un profesor que vive cerca del plantel expresó que él escuchó a personas dentro de la escuela la noche del pasado domingo 13 de noviembre.