Piden avances en caso de Michelle: desaparecida en ‘Rave’ de Tulum en 2022

A casi dos años de la desaparición de Michelle Viviana Segovia en una fiesta en Tulum, familiares de la víctima se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para solicitar celeridad en el esclarecimiento de este caso.

Con una lona se manifestaron y dieron a conocer los pormenores de la situación que les afecta desde abril de 2022, cuando no volvieron a saber del paradero de la joven.

De acuerdo con el testimonio de la madre víctima, que sólo se identificó como Maribel, por cuestiones de seguridad, Michelle fue invitada a una fiesta denominada Raver, en Tulum. Luego ya no volvieron a saber de ella.

“Llevo tres asesores, de ellos nadie sabe cómo va el caso. Leen la última hoja y me dicen que no me preocupe, ¿que no me preocupe?”, expresó la madre buscadora.