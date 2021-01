Piden ciclistas respeto a la ciclovía de la avenida CTM en Playa del Carmen

Ciclistas que hacen uso de la recién construida ciclovía de la avenida CTM, piden a automovilistas y motociclistas respeto por el espacio habilitado para ellos, luego de constante invasión vial.

Entrevistados ayer durante un operativo de Tránsito Municipal en la avenida CTM con Lilis, donde fueron infraccionados más de 20 operadores de unidades automotoras, sostuvieron que en muchas ocasiones ven en peligro su vida por las constantes violaciones al reglamento.

“Todo el tiempo me invaden la ciclovía y pedimos que nos respeten la ciclovía porque la vez pasada casi me atropellan, sólo porque me hice a un lado en la banqueta, si no, si me lleva y la bicicleta es mi medio de transporte porque la utilizo todo el día”, dijo Oswaldo Ramírez, habitante del fraccionamiento Villas del Sol.

El personal de Tránsito Municipal ha emprendido una campaña de concientización de respeto de la ciclovía, primero por medio del exhorto verbal y en los últimos días, con base en la coercitividad del Reglamento de Tránsito que impone a los conductores de vehículos automotores no invadir los espacios destinados a los ciclistas.

De manera particular, han puesto énfasis en la ciclovía que conecta a la zona de Villas del Sol, donde se aglomeran más de cinco fraccionamientos. La infraestructura de 3.2 kilómetro fue construida a finales del año y conecta dicha demarcación poblacional con el resto de la ciudad por la avenida CTM.

Ernesto García, ciclista también de la mencionada zona poblacional, comentó que en general en Playa del Carmen hay poco respeto por el ciclista, de manera particular por las ciclovías que se encuentran en el centro de la ciudad.

“Es bueno que se estén haciendo estos operativos, pero consideramos que más allá que la autoridad intervenga, debemos de hacer cobrar conciencia a los automovilistas que también somos seres humanos y cualquier situación adversa (…) me ha tocado en diversas ocasiones situaciones de peligro en el centro de Playa”, dijo Ernesto García.

La organización Bicineta, que promueve el uso de la bicicleta, inició desde principios del año un movimiento de respeto de la ciclovía, de manera particular frente al nuevo palacio municipal, donde también pasa la infraestructura.

