Más de 115 mil firmas no han servido para detener explotación animal

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Defensores de animales pidieron la intervención del Ayuntamiento con 115 mil firmas en mano para detener la explotación de un felino que se ha detectado en la Quinta Avenida desde finales del año pasado.



Jesica González Castro, coordinadora de activistas Qrock, dijo que pese a que la exhibición del felino viola la Ley General de Vida Silvestre, el promotor de esa actividad al que ubican como Félix Sandoval Jaime, cuarto regidor suplente, ha mostrado a las autoridades permisos de la Semarnat.

“Ya se hicieron varias denuncias a la Profepa en un inicio, pero el dueño Félix Sandoval tiene los permisos yu no entendemos de qué manera los pudo obtener, pero esperamos que con esto podamos causar un impacto”, dijo.



Qrock juntaron 115 mil firmas durante este mes en la plataforma change.org, misma que, anunciaron, se entregarían a la presidenta municipal Laura Beristáin Navarrete, junto con una carta que viene respaldada por firmas de más de 20 organizaciones a nivel nacional para intervenga en el cumplimiento de la Ley General de Vida Silvestre.



El sábado pasado los activistas realizaron una manifestación pacífica en la Quinta Avenida en la que recibieron agresiones verbales de parte de quienes exhiben los animales, acusaron, pero esperan que su movimiento no tenga consecuencias para su integridad física.



“No hemos puesto ninguna denuncia por eso, simplemente estamos pidiendo que se deje el maltrato a los animales, y que se respete la ley y por eso pedimos que el municipio intervenga”, agregó González Castro.



Aunque las firmas que mostraron los activistas se iban a dirigir a la Presidencia, el director de Medio Ambiente, Ángel Durán Desiga informó que no es la primera vez que denuncian la explotación animal durante esta administración, pero no es competencia del Ayuntamiento, , aunque aseguró que darán el apoyo a los activistas.



“A nosotros nos han llegado denuncias a través del 911, nos dicen que hay acciones violatorias de las normas y es cierto, pero es materia federal. Hemos hecho lo que está dentro de nuestra competencia, pero no podemos decomisar algún animal o detenerlos porque incurrimos en un delito”, dijo.



Informó que la Profepa ya acudió al lugar pero no pudieron clausurar porque el local tiene sus permisos vigentes.