Piden elaborar nuevo PDU de Cancún en lugar de responder sentencia

La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) lamentó que el Ayuntamiento de Benito Juárez analice responder el fallo del Juzgado Quinto de Distrito, en lugar de elaborar un nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU), ante las irregularidades en el proceso.

Antonella Vázquez Cavedon, integrante de dicha organización, consideró que el gobierno municipal debió comenzar a trabajar el proceso con la sociedad para reponer el documento que regula el desarrollo urbano en el municipio.

Recordó que el juez reconoció que el PDU 2022 del municipio de Benito Juárez no cumplió con elementos técnicos, como un Atlas de Riesgo y planes de movilidad, además de que durante el proceso de elaboración de este documento no hubo una verdadera participación ciudadana.

“Para el juez no se demostró que hubo participación ciudadana. Incluso se menciona que esto quedó acreditado porque el municipio no demostró nada en contra de la gran diferencia que hay entre lo que pusieron en consultas públicas y lo que al final aprobaron”.

Por todo lo anterior, la abogada refirió que el juzgado determinó anular el PDU 2022 y ordenó al gobierno municipal a reponer el procedimiento para reformular esta herramienta de desarrollo urbano, con una real participación ciudadana y tomando en cuenta estudios y análisis técnicos.

Además, Vázquez Cavedon indicó que para evitar que esta situación se repita, en la sentencia también se pide al Congreso del Estado que realice las reformas pertinentes en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo.