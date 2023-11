El colectivo de mujeres feministas XTabay y Red de Víctimas Quintana Roo pidieron a las autoridades generar políticas públicas, planes y acciones sociales para erradicar la violencia de género contra la mujer.

Ariadne Song Anguas, vocera de los colectivos en el Estado, enfatizó que las mujeres siguen viviendo en un círculo violento, tanto en sus hogares por parte de sus parejas, como a través de las propias instituciones públicas, quienes deberían procurar la justicia para ellas, pero sólo son unas víctimas más.

“La mujeres están siendo violentadas en sus casas, en la Fiscalía, que no les reciben las denuncias, en la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos y que cuando van a denunciar, los acto de violación a derechos humanos, los mismos visitadores les dicen que no van a proceder, el Poder Judicial, no aplica la perspectiva de género”.