Piden fumigación ante la presencia de moscos en poblados de Carrillo Puerto

Habitantes de la comunidad de San Andrés, en Felipe Carrillo Puerto, piden la atención del área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número tres, en cuanto a la erradicación de moscos en sus pueblos, ante la presencia de los insectos.

José Cherres, habitante del pueblo, expuso que desde el inicio de la temporada de lluvias no se ha visto su presencia del personal del área ejecutando acciones que digan lo contrario de sus declaraciones, y han visto la presencia masiva de moscos, y temen ser contagiados de alguna enfermedad.

Aseveró que en la ruta que se encuentra desde X-Hazil hasta San Andrés no ha visto que personal del área aplique roles de fumigación para eliminar la creciente de moscos, ni aplicar recorridos de verificación y determinación de las zonas, donde se presente el incremento indiscriminado de los insectos.

“Desde el inicio de las lluvias aquí no se ha visto la presencia de ninguno de los trabajadores de vectores, como en años anteriores se hacía. Apenas iniciaba la temporada, al mismo tiempo visitaban las casas aplicando el veneno de larvas, ahora ni sus luces”, expuso, el entrevistado.

En ese mismo sentido, Beatriz Cahuich, habitante del lugar, expuso que se ha acercado a las instalaciones de la Jurisdicción a pedir que acudan para fumigar, debido a que es latente el problema de moscos, mencionó que a pesar de aplicar medidas caseras para espantarlos han sido nulas.

“Ya compré repelente, prendo casilleros de huevos, pero sólo se espantan un rato y después están de regreso, gracias a Dios aún no hemos tenido alguna enfermedad transmitida por vectores, pero tampoco lo queremos, por eso pedimos la atención de las autoridades los más pronto posible”.

Se intentó entrevistar a Carlos Enrique Cansino Negrón, jefe del programa de vectores del municipio, para conocer las acciones que se están implementando, además, de los roles de atención o calendarización de comunidades, pero no fue posible, no respondió las llamadas telefónicas y no se le encontró en su oficina.