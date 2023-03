Piden organizaciones freno a la violencia vicaria en Q. Roo

Organizaciones defensoras de víctimas denunciaron la existencia de al menos 13 casos de violencia vicaria, en donde el Poder Judicial ha incurrido en presuntas omisiones en contra de las madres.

Estos casos fueron presentados ante Heydén Cebada Rivas, actual presidente del Poder Judicial, al considerar que son aquellos que “son los más urgentes”, debido a que en ellos se han presentado omisiones, revictimización y otras irregularidades por parte de jueces y demás integrantes de los tribunales, afirmó Ariadne Song, asesora legal de algunas de las madres.

“Vinimos a hablar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo para frenar la violencia institucional en contra de las madres que desean acceder a la justicia (...) Estas madres están pidiendo recuperar a sus hijos y que están siendo revictimizadas, criminalizadas por ser madres protectoras; ellas lo único que quieren es recuperar a sus hijos y están siendo víctimas de un sistema de justicia que no tiene empatía, que no ve el interés superior de la niñez y que criminaliza a las madres”.

Señaló que les ponen pensiones alimenticias de más del 50 por ciento, les niegan las visitas y convivencias con sus hijos, supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), debido a que sus presuntos agresores interponen pretextos y demás argucias sustentadas por pago de favores y de influencias.

Las organizaciones calculan que en la entidad hay 75 casos en contra de mujeres, quienes han sido alejadas de sus hijos, lo que representa un aumento de casi 50 por ciento desde el 23 de agosto del 2022, cuando fue aprobada la Ley Vicaria en Quintana Roo.

“El año pasado teníamos documentados 50 casos, el día de hoy tenemos documentados 75. La violencia vicaria es real, va en aumento y es tortura, porque matan en vida a las madres, no tienen a sus hijos e hijas y tienen que esperar a verlos si el agresor se compadece a llevarlos a Cecofam y, si no, presenta un justificante”.

La mayoría de los casos están en los municipios de la zona norte, hemos detectado 25 en Cancún, 35 en Playa del Carmen y en la zona maya o en la zona centro del estado de Quintana Roo y la zona sur, tenemos entre 10 y 15 casos documentados, agregó la abogada.

Consideró que la reunión y los acuerdos suscritos con Cebada Rivas, como es la revisión caso por caso de los expedientes, le abre la puerta a las mujeres víctimas de avanzar en sus casos para acceder a la justicia y recuperar a sus hijos.

La entrevistada recordó que la ley se aprobó a partir de la petición de los colectivos feministas e, incluso, estas organizaciones han presionado para que la Fiscalía tipifique este delito. Sin embargo, consideró que es necesario que los jueces se capaciten y sensibilicen en este tema.

“Hay mala interpretación, falta de perspectiva de género, de empatía y de no aplicar el interés superior de la niñez. Todo niño o niña tiene derecho a convivir con su padre o madre siempre y cuando no sean generadores de violencia o no afecten libre desarrollo de la personalidad”.