Galindo va con Pioneros contra su antigua escuadra

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN.- Para el delantero Osvaldo Galindo, vencer a Yalmakán FC es cuestión de orgullo y obligación, ya que es otro de los partidos clásicos quintanarroenses, “donde no debes perdonar a tu rival”.

La jornada nueve de la Liga Premier Serie “A”, tiene como atractivo principal este duelo entre Pioneros y Chacmooles, equipos que por primera vez se verán las caras en esta divisional. El partido será este sábado a las 17 horas en el estadio Olímpico Andrés Quintana Roo.

“Tengo sentimientos encontrados, ya que jugué con Yalmakán, sin embargo ahora estoy con Pioneros y es un partido que se debe ganar o ganar, esta rivalidad comenzará su historia en nuestra casa”, indicó.

Pioneros de Cancún llega a este compromiso con nueve unidades y ubicado en el lugar 21 de la tabla general, mientras que Yalmakán FC se mantiene en el lugar número 27 con solamente siete unidades.

“Nos estamos preparando bien para este partido, además me visualizo metiendo no uno, sino hasta dos goles ante mis ex compañeros, el deseo de todos es sacar los tres puntos y seguir nuestro ascenso”, apuntó.

En cuanto al enfrentamiento que tendrá ante sus ex compañeros, Galindo se dijo motivado y que simplemente él no se guardará nada, buscando hacerles una tarde complicada.

“Seguramente será un buen partido, apretado por momentos pero nosotros somos peligrosos, durante estos días estuvimos trabajando en la estrategia a seguir y llegaremos al cien por ciento”, manifestó.

Finalmente Osvaldo Galindo agradeció a la afición pionera por su gran apoyo durante este torneo y esperan brindarles una victoria el próximo sábado cuando enfrenten a Yalmakán FC.