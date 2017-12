La venta de pirotecnia 'se apodera' de los tianguis de Cancún

Eva Murillo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En el tianguis “invade” la venta de pirotecnia, hay puestos en los alrededores y paradas de camiones, pero también en el interior de las calles que abarca el tianguis de la Región 100, son atendidos por personas jóvenes que miran con desconfianza a quien se detiene de lejos a observar.

Cada puesto tiene al frente una manta, que para la mayoría de los transeúntes pasa desapercibida, donde advierten que está prohibido fumar y probar los cuetes en el lugar, como una forma de evitar algún tipo de percance.

También te puede interesar: Nexus Tour festeja su posada al estilo grecorromano

Acomodados casi a la mitad de la calle, cientos de personas caminan entre ellos, papás acceden a la petición de sus hijos y compran la mercancía.

Melitón Ortega, líder de los tianguistas y regidor con la comisión de Comercio, se lavó las manos y dijo que la organización no otorgó ningún consentimiento para la instalación de los puestos, tampoco cobró cuotas por el espacio, de tal forma que si ocurre un accidente la responsabilidad recae en la Dirección de Comercio Municipal.

“Yo veo que tienen un gafete de la Dirección de Comercio, desde hace cuatro semanas busqué al director para que me explique, pero me dijeron que estaba de viaje… todo Benito Juárez está invadido de cohetes y los tianguis no son la excepción”, señaló.

Cubetas con arena

Aseguró que cada puesto tiene un extintor y que desde este lunes les va a exigir que tengan una cubeta con arena para usarla en caso de un incendio. Son alrededor de 10 vendedores de pirotecnia los que están en el tianguis de la región 100.

“Nosotros estamos a la expectativa, los delegados tiene la orden de no cobrarles nada, ninguna cuota, así que si llega la justicia y los levanta nosotros no tenemos nada que ver, si reclaman que pagaron algo a la unión no es cierto, aquí no se les está cobrando nada”, remarcó.