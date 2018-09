Advierten de problemas si no actualizan PDU

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Crecimiento desordenado, mayor inseguridad y más invasiones serán las consecuencias para Benito Juárez de no publicarse para que entre en vigor el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2018-2030, resaltó Remberto Estrada Barba, presidente municipal.

Explicó que de no tener un PDU actualizado los servicios públicos que ofrece el gobierno no pueden crecer al ritmo tan acelerado de la ciudad y por la migración que recibe, agravará los problemas que hoy enfrenta la ciudad porque la mancha urbana crecerá de manera horizontal y no llegarían sus servicios.

Al no ser publicado queda vigente el PDU 2014-2030 y como no es el actualizado Benito Juárez podría quedarse sin recursos federales para mejorar las condiciones de desarrollo del municipio, advirtió Roberto Quiroz Romero, ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, quien participó directamente en la actualización del PDU 2018-2030.

Explicó que el 28 de noviembre de 2016 fue aprobada ante el Congreso de la Unión, “La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano” y le señala a los estados y municipios homologarse, exige que a partir de 100 mil habitantes la entidad necesita un Plan de Desarrollo Urbano.

La autoridad federal exige este PDU actualizado para aportar los recursos federales que llegan a través del gobierno del estado al municipio.

“Es un riesgo continuar trabajando con el PDU 2014-2030, por dar un ejemplo, podrían quedarse detenidos recursos del Ramo 33 y por lo tanto los lineamientos actuales del PDU 2018-2030 son importantes para el desarrollo del municipio”, aseguró Quiroz Romero.

El edil recordó que antes de que el cabildo aprobara esta herramienta de desarrollo urbano, las autoridades se sentaron a dialogar con todos los vecinos y ciudadanos que se oponían el PDU 2010-2030: “A todos se les escuchó y hasta acordamos respetar no tocar la zona fundacional, sin embargo el ayuntamiento está analizando jurídicamente el proceso para lograr su publicación en el Periódico Oficial de Quintana Roo porque no debe pararse esta herramienta para el desarrollo del municipio”.

El pasado 10 de septiembre el Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2018-2030 y lo envió a la Secretaria de Gobierno del Estado de Quintana Roo para que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado y entre en vigor, pero el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo determinó suspender la publicación porque una organización civil denominada Defendiendo el Derecho del Medio Ambiente Sano A.C. (DMAS) logró dicha orden con el argumento de que a la ciudadanía no se le informó el resultado final del PDU 2018-2030 y no se dio una verdadera consulta ciudadana.