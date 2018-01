¡No tiene para cuando! Plan de movilidad de la Riviera Maya sin acabar

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Delia Rojas Tamariz, presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, indicó que el plan de movilidad que les fue entregado por el Ayuntamiento tendrá observaciones de parte de sus agremiados para que el instrumento sea modificado y generar las mejores condiciones para el tránsito Solidaridad.

“Para mejorar la movilidad de la ciudad se debe tomar de manera conjunta, y no pensar solo en ciclovías, o no solo para los peatones. La movilidad incluye a todos, y hay un grupo empresarial y las universidades que están haciendo también sus señalamiento en torno a la movilidad, por lo que se está convocando a mesas de trabajo para afinar el plan de movilidad”.

Por ello el primer foro para presentación de opiniones se hará en la primera semana de febrero, del cual podrán salir propuestas que nutran y modifiquen el documento que fue presentado por el Ayuntamiento a organizaciones como la de los arquitectos.

El plan de movilidad ha sido anunciado desde el año pasado pero no se ha presentado públicamente para toda la comunidad; sin embargo lo que autoridades como el regidor César Navarro Medina han dicho es que con él se procura mejorar los tiempos de traslado vehiculares, el servicio de transporte público, y se generan áreas prioritarias para el uso de la bicicleta y para los peatones.

“El documento ya nos lo presentaron. Pero vamos a ocupar esa misma propuesta que nos hicieron llegar, y vamos a tomarlo en cuenta porque al final lo hicieron expertos también, así que vamos a tomar en cuenta sus consideraciones y opiniones y en lo que no estemos de acuerdo no lo consideraremos”, dijo Rojas Tamariz.

Una de las preocupaciones del Colegio de Arquitectos es que en la movilidad no se incluyan proyectos de obra pública que no sean beneficiosos, como ha sucedido con las ciclovías que no han sido la alternativa esperada para la movilidad, y el caso más evidente fue la que se construyó en la colonia Colosio y que la semana pasada comenzó a ser desmantelada por las afectaciones que generaba.