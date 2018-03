Cumplen cuatro días de plantón frente a la Sedesol

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Por cuarto día consecutivo campesinos provenientes de cuatro municipios mantienen el plantón frente a la Delegación de la Sedesol, y tercero sin permitir el acceso al personal de esa dependencia federal, en Chetumal.

Regina Maldonado Reyes, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), informó que lamentablemente, Eviel Pérez Magaña, secretario de Desarrollo Social (Sedesol), no asistió a la reunión programada el pasado jueves con los dirigentes nacionales y estatales de las organizaciones campesinas, donde se planeó presentar un informe detallado de los proyectos productivos que cada entidad inscribió en busca de recursos.

Dijo que ante esa irresponsabilidad del funcionario federal, la dirigencia nacional de la UNTA decidió mantener el plantón y no permitir el acceso en ninguna de las 32 delegaciones estatales de la Sedesol.

“El jueves pasado viajamos a la Ciudad de México, pero, el secretario de la Sedesol, no llegó solamente envió a representantes, pero con ellos no se llega a ningún acuerdo, porque no son los tomadores de decisiones, por lo que continuaremos con la toma de las delegaciones el tiempo que sea necesario”.

Expresó estar conscientes que con esa medida afectan a terceras personas que no tienen nada que ver en esa situación, pero si no tienen una respuesta favorable a sus demandas mantendrán esa posición.

Ayer en la mañana, Luis Chan Matos, subdirector administrativo de la Delegación estatal de la Sedesol, acompañado de una persona a la cual solamente se le identificó como doctor Fajardo, solicitó a Regina Maldonado Reyes, ingresar a las oficinas para grabar archivos que se encuentran en computadoras de ese lugar, pero les fue negado el acceso.

Maldonado Reyes, indicó que entiende la preocupación de los administrativos de la Sedesol, pero si les permiten el acceso para sacar información, no tiene caso que los campesinos de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco, estén en plantón.

En total son nueve los proyectos que la UNTA inscribió al padrón del Sistema de Focalización de Desarrollo (Sifode), con monto de un millón 950 mil pesos, en trabajos apícolas, porcinos y avícolas, en beneficio de 45 familias, pero Rosario Ortiz Yeladaqui, delegada estatal de la Sedesol, declaró que de los nueve proyectos, cuatro fueron aprobados y los otros cinco no cumplieron con las reglas de operación.