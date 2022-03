Plasticidad, mente y restricciones

Cierto día sentado como siempre durante las primeras horas de la madrugada, teniendo en mis manos conocido libro de Daniel Goleman, La Inteligencia Emocional de la Empresa, levanté la cabeza y vi a mi hijo, con sonrisa dibujada y leyendo el libro de anatomía de Quiroz. En ese instante se arremolinaron en mi mente, gran cantidad de experiencias y emociones del ayer, hoy y siempre, que quisieras compartir.

Iniciaré comentando que antes que nada ese día, disfruté las ansias que mostraba joven mozalbete de 19 años, desmembrando y creando en su mente los elementos que integran el cuerpo humano, que para mi se convirtieron en santuario.

La creatividad cuando estudias anatomía, junto con las nuevas herramientas visuales, realizan metamorfosis en la mente del futuro galeno, a quienes ahora les permite avanzar de forma presta en la comprensión, sin dejar de enaltecer a la creatividad como su mejor aliando. Cual crucigrama, les facilita entrelazar los secretos de la profesión médica, eludiendo lo estricto y cuadrado, en esta ciencia inexacta.

Por otro lado, fui recordando como tras el paso de los años, por momentos fui presa de esa creatividad coartada, a través de normas y dictados que imponen los programas pre-establecidos, en caso de que desees continuar vinculado con la ciencia.

De ipso facto me llevó dando saltos quinquenales a la práctica de la administración de los centros de atención hospitalaria, y embebido en ese tejido neuronal es donde entran algunos pasajes, que como anillo al dedo, pude extraer del libro de Daniel Goleman, quien daban certero golpe a la realidad.

Después de atravesar los pasajes planteados por particular autor, me di cuenta de que con los años transitamos de la creatividad, entusiasmo y ambición de crecimiento médico, a la rigurosidad y falta de flexibilidad y plasticidad, de la función médico-administrativa, llevándote no en pocas ocasiones a quedar atrapado en las garras de los cuatro asesinos de la creatividad, según lo describió la Doctora Teresa Amabile, psicóloga del Harvard Business Scholl.

Nos dice la Doctora Amabile, en uno de los capítulos que habla del autocontrol, que la vigilancia excesiva, la evaluación demasiado intensa, el exceso de control y las fecha tope implacables constriñen la memoria operativa , o sea ese espacio mental en el que se producen los torrentes de soluciones posibles, intentando marchitar al frondoso roble de la sabiduría.

Si amable lector que contrastes, como cambian los tiempos, y en nuestras manos esta el evitar que esa creatividad, entusiasmo, energía, deseo de servicio y profesionalismo, enturbien el devenir de las nuevas generaciones, en quienes hoy por hoy depositamos nuestra confianza y esperanza, evitando que a futuro, se vuelvan víctimas, de quienes son proclives a fomentar y perpetuar a los grandes asesinos de la creatividad, sin alejarnos de la rigurosidad del método científico.