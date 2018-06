Afectan a animales marinos los plásticos degradados

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La degradación de plásticos en los océanos no es garantía de que no causen daño a los animales marinos, pues los componentes químicos de bolsas y popotes, entre otros, se dispersan en el agua del mar y los enferman, todavía no existen resultados del nivel de afectaciones que causan, pues las investigaciones al respecto están iniciando, informó Claire Simeone, de The Marine Mammal Center en San Francisco, California, quien participó en el ciclo de conferencias del Sexto Festival de los Océanos, efectuado en el Teatro Cancún, ayer viernes 8 de junio.

La investigadora lamentó que los padecimientos que han presentado los animales marinos en los últimos años, son el resultado de las acciones del hombre, ya sea por el calentamiento global y contaminantes químicos o de basura.

“Cuando los animales enferman los llevamos a nuestro hospital y tomamos muestras de sangre y otras pruebas para saber qué es lo que está pasando dentro del océano”, dijo.

Por ser algo nuevo, pero que ya están investigando, desconocen con exactitud el nivel de afectación que causa el plástico degradado, pues los químicos quedan en el agua y se introducen en el cuerpo de los peces o mamíferos que acumulan mucha grasa.

“Es algo muy nuevo, pero muy grave, porque está en cada parte del océano”, manifestó.

La fauna marina y los humanos están “bastante” relacionados con los humamos, pues presentan enfermedades parecidas, como tipos de cánceres, infecciones y presencia de biotoxinas.

Al año, dijo, atienden entre 600 y 800 animales marinos, además de encargarse de las focas Monje en Hawái que están en peligro de extinción, al quedar mil 300 ejemplares.

“Todos debemos trabajar en la conservación porque hay problemas muy grandes, por eso los países deben unirse de manera colectiva y en lugar de tomar acciones por separado” señaló.

La contaminación de los mares por basura generada por el humano es grave, hay playas llenas de desperdicios que traen la leyenda “producto biodegradable”, mientras que en el agua flotan toneladas de desechos que son tragados por los animales marinos causando la muerte de algunos de ellos.