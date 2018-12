Plataformas de transporte podrían funcionar a mediados de 2019

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN.- El Instituto de Movilidad del estado prevé que las plataformas de transporte entren a operar mediados de 2019, una vez que estén listos los reglamentos que determinarán el beneficio de movilidad y se apruebe si son viables.

Jorge Pérez, director estatal del Instituto de Movilidad, dio a conocer que están en la etapa de estudios para identificar el número de unidades que entraría en operación, costos y condiciones en las que deben funcionar, aunque hasta el momento son solo cuatro solicitudes de carta intención las que han recibido, las cuales no contempla a la empresa Uber.

“Nos hacen la presentación del proyecto, que están siendo tomados en cuenta, aunque no hay una retroalimentación ya que es necesario que estén los reglamentos, que determinarán cómo se deben aprobar”, agregó.

El funcionario adelantó que deben tener un impacto benéfico, las ciudades donde se trabajará y requisitos que marca la Ley de Movilidad, ya que es muy amplia y por ello en los reglamentos están trabajando en lineamientos específicos que no dejen dudas a las empresas y usuarios.

Hasta que no esté listo el estudio de impacto de movilidad, determinarán el número de unidades que funcionarán para dar transporte a través de plataformas, ya que buscan que la ciudad no esté sobresaturada, además de determinar hasta cuántas empresas funcionarán.

“Todo lo que se determine en el instituto será por aspectos técnicos y no políticos, por lo que no habrá influencia de grupos en particular, sino que es necesario velar por la comunidad”, mencionó. No hay una fecha límite para el ingreso de una solicitud, aunque será en el primer trimestre cuando estén listos los trabajos de reglamentos.

La creación del Instituto de Movilidad es una figura que fue aprobada en la Ley de Movilidad en mayo pasado pero entró en vigor hasta septiembre, en la que se permite la entrada de plataformas, esto derivado de la llegada de Uber a Cancún, misma que operó cerca de un año sin permisos y que derivó en una cacería, y que la empresa decidiera poner una pausa al servicio, misma que hasta el momento no fue retomada.