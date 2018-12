Economía se vería afectada si se regula plataformas vacacionales

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN.-Para la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y la Cámara Nacional de Servicios y Turismo (Canaco Servytur), la regulación a las plataformas vacacionales sólo atiende a las demandas del sector hotelero afectando a la economía local, que se ha visto beneficiada por el turista que elige esta forma de hospedaje.

Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Canaco Servytur, mencionó que desde hace más de un año, las ventas en negocios como lavanderías, restaurantes y tiendas de souvenirs repuntaron hasta en 100%, dependiendo la temporada, cuando años atrás fueron afectados a causa del Todo Incluido que implementaron los hoteles que no permitían que el turista saliera del centro de hospedaje.

“Todo se queda en la zona hotelera y cuando se encuentra una forma que son las rentas vacacionales les ponen candados que terminarán afectando al comercio, que año con año registra un promedio de 300 comercios que cierran”, explicó.

El centro de la ciudad es un ejemplo de la afectación del All Inclusive, que aún no logran recuperar ya que cerraron los negocios y están los locales sin rentar, aseguró. Tayde Favila Soriano, presidenta de la AMPI, mencionó que es necesario analizar el efecto que tienen las rentas vacacionales que traen una derrama a los locales, ya que no sólo es la renta del inmueble.

Falta de estudios

“Creo que hacen falta más estudios respecto al impacto que generan en las ciudades como Cancún, así como la regulación, ya que un centro de hospedaje no es equiparable a la renta vacacional”, agregó.

Mencionó que hay un sector que se siente vulnerable ante la llegada de estas plataformas; sin embargo, están trayendo una derrama local, que antes no se había visto. Cancún cuenta con seis mil 700 propiedades en plataformas vacacionales de las que hay tres mil 758 anfitriones,