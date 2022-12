Plataformas vacacionales de Q. Roo pagarían el impuesto más alto

De aprobarse el alza al Impuesto al Hospedaje en Quintana Roo -que pasaría del 3 al 6%-, Quintana Roo se ubicaría como la entidad con el cobro más alto a nivel nacional para 40 mil unidades en el estado que se ofertan a través de las plataformas digitales.

Si bien este incremento deberán acatarlo los propietarios de las habitaciones, será el huésped el que terminará pagándolo en la tarifa final.

De acuerdo con un reporte de la empresa Airbnb, Baja California, Yucatán y Ciudad de México tienen ahora el impuesto más alto con 5%, seguido de Chihuahua, Estado de México, Nayarit y Guanajuato con 4%, y en la entidad es de 3%.

Manuel Lozano, presidente de la Expo Renta vacacional, que agremia a empresas de rentas a través de plataformas, mencionó que están apenas leyendo la iniciativa que planteó el gobierno del estado, sin embargo, dijo que serán respetuosos con las regulaciones estatales, aunque cada propietario es libre de poner el precio que desee a su propiedad, y determinará el precio para que le sea rentable con las alzas que se avecinan.

“Las plataformas descuentan los impuestos, que son el de Nómina, Sobre la Renta e IVA, al final del día de no hacerlo no pueden operar, es por ello que deberán cumplir sí o sí. Nosotros no tenemos pláticas sobre más regulaciones que se tengan hacia este negocio hotelero”, explicó.