Detectan a niños sin vacunas básicas

PLAYA DEL CARMEN, Q- Roo.- La mayoría de los niños en asentamientos como Las Torres e In House no tienen un esquema de vacunación completo y algunos no están vacunados.

“Lo que tenemos es que ahora estamos que aplicando vacunas contra el tétanos la gente va a la primera dosis pero luego ya no regresa a los refuerzos, y lo mismo nos pasa con campañas de vacunación para niños: acuden por el esquema básico y no se da el seguimiento y no se completa el esquema de vacunación”, dijo el director de Salud Héctor González Rodríguez.

Agregó que, por ejemplo, en la vacuna contra el tétanos que no es indispensable solo 10% de quienes se ponen la primera dosis no completa los reforzamientos, y aunque en el caso de quienes carecen de cuadro básico completo no están contabilizados, en las brigadas médicas que se harán en el próximo año se levantarán censos.

El cuadro básico de vacunación incluye las enfermedades hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, polio, la bacteria haemophilus, influenza tipo b, meningococo C, neumococo, sarampión, rubeola y paperas, además del virus del papiloma humano aplicable a solamente a niñas.

“El tema es delicado, es una población en riesgo y aunque llevemos las brigadas que atienden necesidades del momento no se cubren las de largo plazo. Sin embargo, lo que vemos es que cuando la gente se enferma y acude a los servicios médicos no les queda otra que ponerse las vacunas porque deben estar en tu cartilla y por eso la gente se ve obligada a hacerlo y podemos comprometer a la gente, pero si no fuera por la cartilla la gente no regresa”, lamentó.

En 2019 reforzarán las brigadas médicas en zonas vulnerables para mitigar los riesgos de la población infantil que carece de vacunaciones, por lo que ya se están haciendo las programaciones presupuestales; además de vacunas se darán talleres para que la prevención de enfermedades y autocuidados como actividad física y dieta balanceada.