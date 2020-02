Playa del Carmen: Analizan modificación al Reglamento de Construcción

El Colegio de Arquitectos urgió adicionar al Reglamento de Construcción los apartados referentes a movilidad y accesibilidad universal para homologarlo con los cambios recientes en la materia que ha habido en el municipio.

De acuerdo con Sugeyri Prieto Torres, presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, ya se encuentran en análisis sobre el tema y presentarlo al Cabildo para que sea analizado por la comisión correspondiente.

“Definitivamente en la ciudad de Playa del Carmen el Reglamento de Construcción no tienen considerado temas de movilidad ni de accesibilidad universal, son cuestiones que ahora ya se tienen que estar considerando en este momento”, sostuvo la especialista.

La entrevistada comentó que ambos conceptos están relacionados entre sí y cuando se llevan a cabo facilitan la vida cotidiana para un municipio con las características de Playa del Carmen, además crea un ambiente de inclusión porque permite un tránsito hasta para personas con alguna discapacidad física.

El actual Reglamento de Construcción entró en vigor en 2007 y abrogó el antiguo ordenamiento jurídico que databa del año 2000; en aquellos momentos el municipio de Solidaridad no sobrepasaba ni los 100 mil habitantes, contrario a los datos actuales extraoficiales en la que calculan más de 400 mil pobladores en la demarcación municipal.

“Con todo este auge de los edificios es muy importante emigrar hacia las ciudades verticales que queremos más niveles, pero no en todos lados, se tiene que hacer un estudio, no es algo que hace nuestro colegio, se tiene que hacer un estudio con una empresa zonificada y derivado de ello la zonificación, en donde sí, en donde no, sin embargo por eso se busca un recurso, ya se ha hecho el llamado a la autoridad, pero no se ha logrado concluir, se tiene que hacer por medio del Cabildo”, explicó.

Adelantó que este año realizarán eventos con el fin de traer más especialistas para que expongan la situación que guarda el municipio y de esta manera se complemente la parte jurídica de los reglamentos relacionados con el desarrollo urbano.