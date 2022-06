Apagón fue una buena oportunidad para las tienditas en Playa del Carmen

El apagón ocurrido la mañana de hoy miércoles tuvo afectaciones principalmente en grandes comercios y gasolineras, adelantó la autoridad municipal, al iniciar el recuento de las pérdidas empresariales.

En Playa del Carmen el apagón ocurrió a las 8:40 horas y trajo como consecuencia inmediata la suspensión de las líneas de telefonía móvil porque las antenas de los diversos proveedores del servicio dejaron de funcionar ante la falta de energía eléctrica.

En las principales calles y avenidas de la cabecera municipal de Solidaridad, se formó inmediatamente cierto caos vehicular por la falla del servicio de semáforos.

En el Hospital General de Playa del Carmen hubo necesidad de echar a andar las plantas de luz, algo similar ocurrió en los hoteles del centro de la ciudad para no dejar de brindar el servicio a los turistas.

Los que no corrieron con la misma suerte, fueron gasolineras y algunas tiendas grandes que carecían de tal recurso frente al apagón.

Raúl Aguilar Acosta, secretario de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones; informó que los grandes comercios debido a sus recursos electrónicos que utilizan no pudieron continuar con la operación.

“Se te cae el sistema no puedes cobrar, cierras, esas ventas se pierden y quienes tienen la oportunidad son las tienditas, porque llevan las de continuar”.

No obstante, reconoció que el apagón no tuvo tanto tiempo de afectación como para enfriar las cámaras donde las tiendas guardan víveres.