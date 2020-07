Playa del Carmen: Aprovechan introducir proyecto de gas natural en la Quinta Avenida

Un distribuidor de gas natural de más de un kilómetro de longitud comenzaron a introducirlo en la Quinta Avenida desde esta semana, con la que en un futuro planean distribuir combustible.

David Duarte Castilla, secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad del municipio de Solidaridad, informó que el conducto lo coloca un particular Gas Natural del Noreste que aprovecha las obras que realiza el ayuntamiento.

“El objetivo de esta línea es aprovechar que hemos retirado la pavimentación, el concreto y pueda distribuirse la opción de gas natural para los prestadores de servicios de la Quinta Avenida, sin que se tenga que causar un daño cuando la línea esté terminada, es una línea de seis pulgadas de diámetro”, dijo el funcionario.

Aclaró que por el momento no será utilizada la infraestructura, la cual se extenderá desde la avenida Primera Bis, a la calle 14, que es el tramo principal donde el ayuntamiento realiza la obra pública.

“La línea no va a operar, lo único que se está aprovechando es que como no tenemos pavimento se introduzca la línea y en futuro tener la oferta del gas natural, que es más barato que el gas butano y tiene muchas virtudes porque no necesita almacenado en tanques, eso es lo que se está haciendo, no es algo que se vaya a utilizar en lo presente, es muy a futuro”, dijo.

Hay que recordar que desde la antepasada administración municipal, la empresa Gas Natural del Noreste mostró sus intenciones de construir un gasoducto entre Cancún y Playa del Carmen, siempre y cuando el proyecto pase, en lo que confiere al orden jurídico local, por la aprobación del Cabildo de Solidaridad.

Duarte Castilla descartó que por el momento haya una autorización para introducir infraestructura similar en otros puntos del municipio.

Respecto al tema, Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lamentó que una obra de tal importancia no haya sido dada a conocer públicamente con anticipación, como muchos proyectos que ha emprendido la actual administración.