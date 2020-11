Playa del Carmen: Artistas viven lenta recuperación de empleos en hoteles y negocios

Un 10% de artistas que se empleaban en diversos hoteles y centros laborales relacionados con el turismo, han logrado recuperar su empleo, luego de los estragos económicos ocasionados por la pandemia del coronavirus.

Marlén Barrios, integrante del colectivo Artistas Playenses Unidos, informó que son unos 150 artistas que han sido recontratados, sin embargo, más de mil 300 continúan en calles mostrando su arte para ganar alguna compensación económica.

“Tenemos por mucho un 10%, la verdad es que todos están ahorita fuera, las orquestas que eran grandes sólo están contratando por cinco personas, los ballet que eran de bailarines eran de 30 o 40, sólo aceptan de a cuatro parejas, todo por la situación de la pandemia y por la situación económica porque también los hoteles dicen que están muy afectados”, dijo Marlén Barrios.

A pesar que el destino prevé una recuperación para finales del año con porcentajes de ocupación que pueden llegar al cercano 60%, que es el máximo tope hotelero permitido como medida sanitaria por la pandemia del coronavirus, los artistas no esperan una recuperación porque muchos hoteles aún no están contratando espectáculos.

“Todavía difícil, muchos de los hoteles no han podido reactivarse, lo que también nos comentan es que no hay dinero, muchos están llegando a negociaciones para que les paguen, la verdad, una miseria, y la verdad es que ni modo, muchos compañeros han tenido que tomarlo de no llevar nada a casa, llevar unos 500 pesos, pues sí ayuda”, comentó Marlén Barrios.

El sector artístico ha sido de los más golpeados durante la pandemia del coronavirus, principalmente porque los hoteleros dejaron de funcionar, actividad donde con mayor frecuencia mostraban su arte, lo mismo pasó con los restaurantes y centros nocturnos.

Debido a esa situación han tenido que salir a la calle, sin embargo, de acuerdo con Marlén Barrios, la situación se complica cada vez más porque la población no tiene tanta solvencia económica para apoyarlos.