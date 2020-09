Playa del Carmen: Autoridad carece de posibilidades de obligar a usar cubrebocas en Solidaridad

La modificación de reglamentos para obligar a la población a usar cubrebocas no tiene posibilidades de aprobación por parte del Cabildo de Solidaridad, porque violaría derechos humanos en lo coercitivo de la propuesta de norma.

De acuerdo con Fabiola Ballesteros Xicoténcatl, décimo segunda regidora presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la iniciativa no se encuentra en agenda para discutirse en el precabildeo, por lo que no descarta que desechen la propuesta impulsada por los regidores Samaria Angulo Sala y Carlos Guerra Sánchez.

“Ya ha habido un conceso por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal, el pronunciamiento no es recomendable que se haga una modificación a los reglamentos por diversas causas, una de la temporalidad, dos es que seguramente es que puede ser sujeto a temas de discriminación por parte de discriminación por parte de la autoridad”, explicó Ballesteros Xicoténcatl.

De acuerdo con la funcionaria, no hay condiciones en el municipio para aplicar la obligatoriedad e imponer sanciones coercitivas a la población, porque no todos los pobladores del municipio tienen la posibilidad de adquirir cubrebocas, por ello propuso en su lugar una intensa campaña de concientización para que la población use la prenda de manera voluntaria.

“Que se promueva una campaña de uso del cubrebocas, pero sin medidas coercitivas”, puntualizó.

Dijo que hay riesgos que, en caso que sea aprobado, sería inmediatamente impugnada con un recurso anticonstitucional.

“No está en agenda, los regidores que impulsaron esta propuesta nos hicieron llegar esta iniciativa, pero no se ha discutido como tal (…) se le podría impugnar con un recurso de inconstitucionalidad”, mencionó.

La propuesta de los regidores es modificar artículos del Bando de Gobierno para el municipio de Solidaridad, además del Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante para el municipio de Solidaridad.

Actualmente, en el municipio de Solidaridad sólo es obligatorio portar cubrebocas para ingresar a comercios, instituciones bancarias, oficinas de gobierno y transporte público; sin embargo, en la vía pública no hay ninguna imposición legal para portar el aditamento.