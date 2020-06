Playa del Carmen: Contadores, afectados por cierre de negocios por Covid-19

El gremio de contadores en la Riviera Maya ha visto reducido hasta en un 80% sus ingresos económicos derivados de la falta de pago de honorarios, ante la poca solvencia monetaria de sus clientes.

Olivia Onofre Basave, presidente del Colegio de Profesionales de la Contaduría de la Riviera Maya, informó que más del 50%, de un aproximado de 200 contadores que hay en el destino, se encuentran en esa situación.

“La situación está para llorar, la verdad muchas empresas están cerrando y hay contadores que se están quedando sin clientes, con muy poquititos clientes y no hay flujo de efectivo, no hay dinero (...) estamos dando oportunidad a los contribuyentes que deben seis meses de honorario, tres meses, algunos desde que comenzó la contingencia, otros van pagando poco a poco, te deben un mes, ahora en mayo, por lo que sé, la mayoría de los contadores no les pagaron sus contribuyentes”, explicó Onofre Basave.

Este es uno de los principales efectos que ha dejado la contingencia del Coronavirus entre los profesionales de la contaduría, algo nunca visto en la historia reciente de la profesión.

Incluso, agregó la dirigente no prevén todavía una recuperación durante el mes de junio, sino que probablemente será hasta julio próximo, siempre y cuando el plan de activación económica que ha previsto el gobierno funcione.

“Dependiendo, un contador que casi no tenga clientes puede percibir 20 mil al mes, otros 40, 60, 100 mil pesos, dependiendo los sueldos (...) de eso hay que pagar la renta, oficina, agua, luz, teléfono, empleados, entonces sí está un poco difícil hasta el mes de julio”, abundó.

Una de las actividades principales a la que se dedicó en las últimas semanas el gremio, fue en la asesoría profesional sobre la declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tanto para personas físicas como morales.

Las actividades de asesoría financiera que prestan los profesionales de la contaduría, lo situaron como actividad esencial durante el tiempo que duró la contingencia sanitaria; en la nueva normalidad continúan con esa característica.