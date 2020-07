Playa del Carmen: Continúa la búsqueda de pescador, al parecer cayó a aguas frente a Xcalacoco

La Capitanía de Puerto de Playa del Carmen dio a conocer que tiene activo la alerta para encontrar a un pescador desaparecido desde la tarde del pasado domingo, quien al parecer cayó a aguas frente a Xcalacoco.

De acuerdo con Genaro Narváez Hernández, capitán de Puerto, informó que la búsqueda inició desde las 19 horas del pasado domingo, principalmente frente al norte de Playa del Carmen.

“Hay una persona extraviada, estamos verificando con la Secretaría de Marina y la misma embarcación Xchel con la que andamos verificando que esté todo con la normalidad”, dijo Narváez Hernández.

En las redes sociales comenzó a difundirse la información sobre el extravío de la persona, y actualmente, al menos desde la tarde de ayer, se mantiene una búsqueda en el frente costero de Xcalacoco, al norte de Playa del Carmen.

“Se encuentra extraviado el C. Will Fernando López Cantú, de 19 años de edad, originario de Yucatán, mismo que desde el día de ayer a las 17hrs. No ha sido localizado, tenemos una embarcación realizando la búsqueda desde la mañana de hoy, su última posición es frente al hotel Le Reve Hotel & Spa, aproximadamente a 300 metros de la costa. Cualquier información que tuviesen es de gran ayuda. Gracias y quedamos pendientes, buena tarde”, dice el anuncio difundido en redes sociales.

Hay que recordar que 12 prestadores de servicios acuáticos han sido apercibidos por la Capitanía de Puerto por sobrepasar su capacidad en sus embarcaciones que, ante la situación sanitaria, no pueden ir a más del 50%.

Narváez Hernández, capitán de Puerto de Playa del Carmen, comentó que el apercibimiento es de manera verbal y no han llegado a la multa económica, la cual es por arriba de los mil Unidades de Medida y Actualización.

El funcionario dijo que no tienen fecha aún para terminar con este tipo de restricciones, pues son medidas que han tomado desde nivel federal para evitar la propagación del Coronavirus.