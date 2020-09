Conrad Bergwerf presentó su dimisión como presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, la cual será efectiva a partir del próximo 8 de octubre de este año.

En una carta dada a conocer por su equipo de comunicación, dirigida al consejo directivo y miembros de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Conrad Bergwerf informó que dejará el cargo de la organización debido a sus compromisos en España, además que se le desvinculó del hotel que anteriormente representaba, el Paradisus Playa del Carmen La Perla & La Esmeralda.

“Me dirijo ustedes para informarles que debido a mis nuevas actividades empresariales, que me mantienen viajando constantemente entre España y México, a la vez que me he desvinculado al hotel que representaba, he tomado la decisión de dimitir a la posición de Presidente de la AHRM efectiva el 8 de Octubre” (sic), se lee en la misiva.

Conrad Bergwerf fue electo presidente de la organización en octubre de 2018 cuando se desempeñaba como directivo del citado hotel, lo cual dejó de serlo en enero de este año. Invitó a los afiliados a participar en las siguientes elecciones de la asociación.

“Los invito a que participen en estas próximas elecciones que se sumen y aporten, cada posición del Consejo Directivo es relevante. Nuevamente les agradezco su confianza y su respaldo en estos dos años de gestión” (sic), agrega la carta.

Conrad Bergwerf presenta su renuncia en medio de la peor crisis que ha atravesado la Riviera Maya, al igual que muchos sitios turísticos del mundo, por ello invitó a los agremiados a mantenerse unidos para reposicionar el destino.

“Los próximos años se requerirá de una exhaustiva labor de promoción para lograr re posicionarnos. Debemos mantenernos unidos ya que solamente así seremos fuertes. La gran fortaleza de nuestra asociación es que se antepone los intereses del sector antes que los intereses individuales”, dijo.