Playa del Carmen: Desconocen si realizarán el tradicional Grito de Independencia

El Gobierno de Solidaridad se encuentra en análisis para determinar si realizará el tradicional Grito de Independencia y otras celebraciones con motivo de las fiestas patrias, las condiciones sanitarias son la principal determinante.

Miguel Alfredo Paz Cetina, secretario general del ayuntamiento de Solidaridad, informó que, en caso que haya condiciones sanitarias, el Grito de Independencia será en la plaza 28 de Julio, con un aforo al 60% y sin el consumo de alcohol.

“El semáforo en el que nos encontramos ahora no nos permiten hacen esas actividades, por eso es que no se ha tomado la iniciativa de iniciar algún festejo como el que tuvimos el año pasado, que fue un éxito, en este momento la Oficialía Mayor, que tiene la logística el Grito de Independencia no me ha informado nada directamente, y esperemos que pronto ya cambiemos a semáforo amarillo para que tengamos más márgenes de maniobra”, explicó Paz Cetina.

En caso que haya condiciones para realizar la tradicional festividad cívica, lo realizarían en el punto mencionado, el cual cuenta con una capacidad de aforo de hasta 10 mil personas.

“Estamos en stand by, no están descartadas por qué, porque nosotros estamos ya listos, con una metodología que aplicaremos en caso de que contemos con los permisos también y hacerlo porque estos cinco meses que llevamos de la pandemia nos ha golpeado muy fuerte, pero la voluntad de la presidenta es abrir espacios para que la ciudadanía playense tenga un entretenimiento sano porque sabemos que estar enclaustrado en una casa no es muy sano”, dijo Paz Cetina.

Asimismo, por el momento, el palacio municipal no ha comenzado a ser adornado con artículos alusivos a los colores patrios, como ocurría normalmente por estas fechas.

Paz Cetina mencionó que el hecho de que hayan determinado abrir las calles y avenidas del centro de la ciudad a la circulación vial, es indicio de que paulatinamente están regresando a la normalidad, medida que están adoptando con las medidas sanitarias necesarias porque la pandemia continúa.