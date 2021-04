Playa del Carmen: Emite Derechos Humanos recomendación en contra de la Fiscalía

La Cedheqroo emitió su primera recomendación del año en contra de la Fiscalía General del Estado, por la violación del derecho al acceso a la justicia a favor de una persona que en 2015 le cometieron fraude.

De acuerdo con la recomendación número 01/2021/III, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cedheqroo), la persona afectada interpuso una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, del municipio de Tulum, por el delito de fraude, luego que pagó por la compra de un automóvil en la plataforma conocida como “Mercado Libre”, sin embargo nunca fue entregado el producto.

No obstante, de acuerdo con la narración del órgano, la autoridad responsable, en este caso la Fiscalía General del Estadio, no dio celeridad a las investigaciones y fueron omisas al integrar la averiguación previa, incluso, la víctima dio a conocer que buscaban la prescripción del delito al no haber actividad en la diligencia de investigación.

La víctima, según la narración, tuvo la necesidad de interponer amparos para que los fiscales del Ministerio Público investigaran la situación del delito que le afectó. Igualmente, informó la Cedheqroo, hubo revictimización sobre dicha persona.

Con base en evidencias recabadas y también, por el hecho de que la autoridad competente se negó a prestar la carpeta de investigación, además de otras situaciones jurídicas por medio del cual se pudo llegar a la conclusión de que dicha persona le fueron violados sus derechos humanos.

Por ello, el órgano emitió su primera recomendación en contra de la Fiscalía General del Estado y, de conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pide la reparación del daño en favor de la víctima, como la indemnización, asistencia e inscripción en el Registro de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

La Fiscalía General del Estado aún está en tiempo y forma de contestar la recomendación.

