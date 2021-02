Playa del Carmen: Empresas hacen negocios con las citas con el SAT

El Colegio de Profesionales de la Contaduría de la Riviera Maya dio a conocer la existencia de particulares que acaparan citas ante el SAT con la intención de vender los espacios.

De acuerdo con Olivia Onofre Bazave, presidente del cuerpo colegiado, esa es la razón por la que en tiempos de pandemia hay una escasez de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Hay algunas empresas que se dedican a acaparar citas, ese es un problema que hay (...) entonces hay empresas a acaparar citas y el SAT dice que no va a dar más citas y los sacan como forma de negocio", explicó la especialista contable y fiscal.

Dijo que el tema, ha sido llevado a nivel nacional por medio del cuerpo colegiado con el SAT. Asimismo, pidió que haya más citas para las diversas personas físicas y morales.

"Nosotros como colegio ya metimos un escrito a nivel federal, no sólo en Quintana Roo, porque a nivel nacional no están dando citas para la renovación de las Firmas Electrónicas que muchos empresarios ya se les vence este año y sin ellas no se puede declarar", dijo Onofre Bazave.

Onofre Bazave habló también de las pagadoras y de las recientes reformas en materia laboral y fiscal, por ello adelantó que prevén cambios con la extinción de este tipo de figuras en el ámbito público.

"Ahorita se está viendo cómo van a quedar las pagadoras porque se les viene la ley, que prácticamente ya los tienen encima, se les va a revisar al 100% a todas y las que no estén bien cimentadas van a desaparecer, las que estén bien, continuarán", explicó Olivia Onofre.

El Colegio de Profesionales de la Contaduría ha estado muy activo en el último año, a pesar del cierre de empresas, principalmente en la vigilancia de los fenómenos económicos que han surgido por la pandemia del coronavirus.

Olivia Onofre comentó que mantienen una postura en la que el SAT suavice sus lineamientos jurídicos en favor de los contribuyentes, además que haga más fácil las actividades que derivan de la recaudación federal.

